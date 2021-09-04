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Ida Kasırgası Louisiana'da hayatı felç etti! Kuyruklar oluştu

04.09.2021 02:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ida Kasırgası’ndan 5 gün sonra ABD’nin Louisiana eyaletinde 800 bin aboneye elektrik verilemezken, eyalet sakinleri gıda ve benzin almak için sırada bekliyor.

Ida Kasırgası Louisiana'da hayatı felç etti! Kuyruklar oluştu

ABD medyası Louisiana’nın bazı bölgelerinde benzin istasyonlarında kuyruk oluştuğunu bildirirken, bazı süpermarketlerinse su, buz, süt ve ekmek gibi temel ihtiyaç maddelerini sınırlı sayıda sattığı öğrenildi.

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Öte yandan, bölgedeki marketler tedarik sistemlerinde sorun olmadığını bildiriyor.

Gıdaya ulaşımda yaşanan problemlerin nedeni olaraksa benzin sıkıntısı yaşayan ailelerin araçlarını kullanmamak için gıda stoku yapması gösteriliyor.

BENZİN SIKINTISI TEMEL PROBLEM

Benzin istasyonu takip hizmeti GasBuddy, Louisiana’nın en büyük iki şehri olan Baton Rouge ve New Orleans’da istasyonların yaklaşık yüzde 67’sinde benzin bulunmadığını gösteriyor.

Uzmanlar, eyaletteki benzin sıkıntısını halkın eyalet dışına çıkması ve benzinle çalışan jeneratörler nedeniyle talep artışına ve pompalardaki elektrik kesintileri yüzünden tankerlerin rafinerilerden benzin alamamasına bağlıyor.

Benzinin bulunmaması nedeniyle süpermarketlerin en zor durumdaki mahallelere mobil hizmet verdiği bildirilirken, eczaneler zinciri Wallgreens de bölgede 3 araçla mobil eczane hizmeti verdiğini açıkladı.

ABD’deki elektrik kesintilerini takip eden Poweroutage.us sitesi, eyalette halen 825 bine yakın hanede elektrik olmadığını gösteriyor.

OKULLARIN NE ZAMAN AÇILACAĞI BİLİNMİYOR

Louisiana’da Kovid-19 sonrasında Ağustos ayında yeniden açılan okullar, Ida Kasırgası nedeniyle kapandı.

250 bin öğrencinin ne zaman okula başlayacağı konusunda açıklama yapılmazken, başta New Orleans olmak üzere eğitim kesintiye uğradığı bölgelerde okulların ne zaman yeniden açılacağı açıklanmadı.

Uzmanlar, okulların açılmasının altı hafta kadar sürebileceğini, eğitimin yeniden başlaması için öncelikle elektriğin gelmesi, ardından kasırga nedeniyle bölgeden ayrılanların evlerine dönmesi ve karantina dönemini atlatmaları gerektiği belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

Kategori 4 şiddetindeki İda Kasırgası'nın 240 kilometreden fazla hızla vurduğu Louisiana eyaleti ile Mississippi ve Alabama'da 9 kişi ölmüş, binlerce kişinin evi tahribata uğramıştı.

Özellikle kasırgadan en fazla etkilenen Louisiana eyaletinde bazı bölgelere yeniden elektrik verilmesinin 3 hafta kadar sürebileceği açıklanmıştı.

Kuzeye ilerlerken yavaşlayan ve tropikal fırtınaya dönüşen kasırganın neden olduğu yağışlar nedeniyle kuzeydoğu eyaletlerinde en az 45 kişi hayatını kaybetmişti. (AA)

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