İki cihan bir araya gelse de olmaz! Bu burçlar birbirleriyle asla anlaşamıyor

Astrolojiye göre burçlar kişinin karakteristik özelliklerinin yanında iş, eğitim hayatı ve kişinin partneriyle olan ilişkisini de etkileyebiliyor. Aşağıdaki listeden anlaşması en zor burçlara ulaşabilirsiniz.

KOÇ: BALIK, YENGEÇ VE OĞLAK

Koç, Balık veya Yengeç ile anlaşamaz. Balıklar son derece hassastır ve Koç'un beklenmedik doğası onlar için bir test olabilir. Yengeçler, Koç burcunun açık sözlülüğünden derinden öfkelenebilir ve duygusal ihtiyaçlar üzerinde bir çatışma olabilir. Koç ile anlaşamayan başka bir işaret Oğlak'tır, çünkü aşırı derecede alaycıdırlar, Koç ise dürtüseldir ve bu da ikisi arasında sorunlara neden olur.

BOĞA: ASLAN, KOVA

Boğa, Aslan ile kişilik farklılıklarını yenmek için zor zamanlar geçirebilir. Ateşli Aslan, çatışma olmadan hayattaki daha iyi şeyleri takdir etmeyi seven tatlı Boğa için fazla sert olabilir. Aslanlar istediklerini elde etmeyi tercih ederken, Boğaların ilişkiden sorumlu olması gerekir. Boğa'nın sorun yaşama yolunda olduğu ikinci işaret Kova. Kova çok uzak olabilir ve sevimli Boğa'dan fiziksel alan yaratabilir.

İkizler burcuysanız, birlikte yaşamakta zorlanabileceğiniz ilk işaret Yay burcudur. Yay büyük resme bakmayı severken, İkizler konunun inceliklerine odaklanır, bu kehanet karşıtı enerjilerin çatışabilmesinin nedeni budur. İkizler için en kötü eşleşmelerden biri olan diğer burç ise Akrep burcudur. İkizler insanları sever ve en büyük sosyal kelebeklerden biridir, oysa Akreplerin çoğu gizlice dünyayı dolaşır ve sıradan gevezeliklerden ve anlamsız gevezeliklerden uzak durur.

YENGEÇ: KOÇ, OĞLAK VE KOVA

Bir Yengeç olarak, geçinmek için savaşabileceğiniz burçlar Koç, Oğlak ve Kova'dır. Otonom Koç, Yengeç'in bakıma ihtiyacı olduğuna inanmaz, bu da ikisi arasında sorunlara neden olur. Grim Oğlak, hassas Yengeç üzerinde duygusal sınırlamalara sahiptir ve bu da Yengeç'in anlaşılmadığını hissetmesine neden olur. Kova ve Yengeçlerin ikisi de başkalarına bakmak konusunda endişelidir, ancak konu bir ilişki olduğunda, Kovalar, birini gördüğünde güvenlik ve tutarlılığa ihtiyaç duyan Yengeçler için fazla lapa lapadır.

ASLAN : BOĞA, AKREP VE OĞLAK

Aslanların geçinmekte zorlandıkları birincil burç Boğa'dır. Boğa, Aslan'dan daha sabit bir hızda hareket eder ve Boğa'nın duraklayıp dinlenmesini zorlaştırır, bu da ikisi arasında hayal kırıklıklarına neden olur. Aslanların savaşabileceği ikinci işaret Akrep'tir. Akrep hayatın daha puslu tarafını kavrar, Leo ise yolun daha güneşli tarafına doğru yüzer. Aslanlar, Oğlaklar ile ilişkilerde de sorun yaşarlar. Oğlaklar gelenekleri ve programı sever. Aslanlar iyi zamanları kutlarken onlar kemerlerini sıkı sıkıya bağlarlar.

BAŞAK: YAY VE BALIK

Başak ile Yay'ı asla birleştirmeyin. Gerçekten de, en uyumlu Başak bile, Yay'ın dakiklik, planlara bağlı kalma ve odaklanma konusunda bilinç eksikliğinden hemen hayal kırıklığına uğrayacaktır. Bu ikisi tam tersidir. Başak, sık sık planlarını bitirmeyen sınırsız Yay için çok katıdır. Başak ve Balık da kavga eder ve kolay kolay anlaşamazlar. Balıklar etkili bir şekilde taahhütte bulunmazlar, bu da yapıya hızlı tutundukları için Başak'ı hayal kırıklığına uğratır.

TERAZİ : BAŞAK, YENGEÇ

Terazi çoğu burçla uyum sağlayabilir ve anlaşabilir, ancak Başak ile anlaşamazlar. Teraziler tuhaf ve uçarıdır ve bu Başakların dayanamayacağı bir şeydir. Başlangıçta eğlenceli görünebilir; Ancak Terazi çok fazla zaman harcar ve Başak etkinlikle ilgilidir. Kin tutmak Teraziler ve Yengeçler için de iyi geçinmek için önemli bir engel olabilir. İkisi arasındaki en romantik ilişkiler bile bozulabilir, çünkü ikisi çekişmelere ve küçümseme duygularına gereğinden uzun süre tutunurlar.

AKREP: ASLAN, KOVA, TERAZİ

Akrep ve Aslan anlaşmakta zorluk yaşayabilir. Aslan ve Akrepler, Leo'nun Akrep kadar hızlı değişmemesi konusunda çatışır. Akreplerin geçinmekte zorlandıkları ikinci burç Kova'dır. Kova, hayatın otoyolunu sınırsız yaşadıkları ve Akrep tam tersi olduğu için, yoldaşları veya suç ortaklarını kontrol etmeyi umursamıyor. Romantik olarak, Akrepler ve Terazi de inanılmaz bir eşleşme değildir, çünkü Akrepler alay etmeyi sever, ancak ortaklarının da aynı şeyi yapmasına dayanamaz.

YAY: BAŞAK, BALIK

Bir Yay için Başak ile birlikte yaşamak gerçekten zor olabilir. Başak kurallara uymayı sever, Yay ise zorlukları sever. Cesur ve maceracı bir işaret olarak Yay, kesin Başak'ın yetişemediğini hissedebilir. Balık, geçinmekte en çok zorlandıkları ikinci burçtur. Balık ve Yay Jüpiter tarafından yönetilir, ikisi de şanslı burçlardır. Bununla birlikte, Yay, Balık'tan daha idealisttir, çünkü Balık, başka duygulara kapılan hassas bir ruhtur.

OĞLAK: KOÇ, İKİZLER

Oğlakların anlaşamadığı birincil burç Koç'tur. Koç, bu iki işaret arasındaki çekişmeleri daha istisnai ve hassas hale getiren nesnel Oğlak'a karşı çok sıcakkanlıdır. Bu zihin çatışması durumu ile başa çıkmak için çok şey olabilir. Oğlakların savaştığı ikinci burç İkizler'dir. Giden kişi İkizler, kaya tutarlı Oğlak için bir kabus gibidir. İkizler'in bir ton gevezeliğe ihtiyacı var ve bir girişimle başlayıp diğerine atlıyor. Bu, başladıkları işi sürekli olarak bitiren Oğlakları hayal kırıklığına uğratır.

KOVA: AKREP, BOĞA

Kovalar Akrepler tarafından şaşkına dönerler. Akrep, kimseye cevap vermeye tenezzül etmeyen, mesafeli Kova için oldukça tutkuludur. Ve başka birinin ilkelerine göre oynama arzusu duymamak, Akrep ile iyi bir bağlantı kurmayı engelleyebilir. Kova için anlaşamadığı bir diğer burç da Boğa. Boğa, Boğa için güven sorunlarına neden olan sürekli özgürlük arayan Kova'dan daha fazla ilişki odaklıdır.

BALIK: İKİZLER, TERAZİ, YAY

İkizler veya Terazi, Balık için yoğun bir karışım olacaktır. Su burcu Balık, akıntıya ayak uydurabilir, ancak uyum ve sakinliği tercih eder ve İkizler veya Terazi'den daha fazla korumayı tercih eder. Ayrıca İkizler ve Terazi için normal olan, ancak sulu bir Balık için dayanılmaz olan aldatma sorunu da var. Balık burcunun birlikte yaşamanın en zor olduğu burçlardan biri de Yay burcudur. Yay sosyal olarak felsefe yapmayı sever, Balık ise bakış açılarını gizleme eğilimindedir. Biri diğerinden daha konuşkan olduğu için bu çatışmalara yol açabilir.





