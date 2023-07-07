İki genel başkan da DEVA Partisi'ni işaret etti: Üçlü ittifaka yanaşmamış! Davutoğlu'nun "Millet İttifakı" mesajı dikkat çekti

Dün Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu birlikte düzenledikleri basın toplantısında TBMM'de ortak grup kurma kararı aldıklarını duyurmuştu. Partiler TBMM'de Saadet Partisi grubu olarak faaliyet gösterecek, grup başkanı ise Gelecek Partili olacak. Sözcü'den İsmail Saymaz, dün Davutoğlu ve Karamollaoğlu ile yaptığı görüşmeyi köşesinde paylaştı.

YEREL SEÇİM KARARI NETLEŞMEDİ

Davutoğlu'nu Karamollaoğlu ile birlikte yemekteyken aradığını belirten Saymaz'ın aktardığına göre iki partinin yerel seçimlerde aday çıkarıp çıkarmayacağı konusu henüz netleşmedi. Davutoğlu soruya "Bakacağız" yanıtını verdi.

MİLLET İTTİFAKI'YLA ORTAK HAREKET EDECEKLER Mİ?

Saadet ve Gelecek partilerinin Meclis'te Millet İttifakı ile birlikte hareket edip etmeyeceği de merak konusu. Davutoğlu bununla ilgili "Millet İttifakı ile ilgili alacağımız karar sadece bizimle ilgili bir karar değil. Mutlaka işbirliği oluşur. Ancak işbirliklerinde Saadet ile ortak pozisyon belirleyeceğiz" şeklinde açıklama yaptı.

ÜÇLÜ İTTİFAKA DEVA YANAŞMADI

Öte yandan iki lider de ittifakın neden 14 Mayıs'tan önce kurulamadığına ilişkin yanıtlarında DEVA Partisi'ni işaret etti. 2 yıl önce teklif götürdüğünü ifade eden Davutoğlu "Maalesef öngörülemedi. Seçimler yaklaşırken tekrar gündeme geldi, yine uygun görülmedi" diye konuşurken Saymaz'ın "DEVA tarafından değil mi?" sorusuna "Tabii tabii. Şimdi ikili deniyoruz" şeklinde yanıt verdi. Karamollaoğlu ise "Üçlü ittifak üzerinde durdukları için 14 Mayıs öncesi gerçekleşmediğini belirtip "Meclise girdikten sonra grup kurmak, ille de üçlü olmayı gerektirmiyor" ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ'DEN KAÇIP MHP'YE GİDEN OYLAR BURAYA YÖNELİRDİ"

İttifakın 14 Mayıs öncesi kurulması durumunda nasıl bir senaryonun şekilleneceğine ilişkin liderlerin yanıtları ise şöyle:

Davutoğlu: Çok farklı bir tablo çıkardı. AK Parti'den rahatsız olup alternatif arayanlar için güçlü bir liman olurdu. AK Parti'den kaçıp MHP'ye giden oylar buraya yönelirdi. Muhalefette alternatif görmekte zorlandılar.

Karamollaoğlu: Bir zamanlar yüzde 12-13'ü, bir ara 17'i buluruz diye düşünüyorduk. Ama bunlar hep varsayım.