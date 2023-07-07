HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. İki genel başkan da DEVA Partisi'ni işaret etti: Üçlü ittifaka yanaşmamış! Davutoğlu'nun "Millet İttifakı" mesajı dikkat çekti

İki genel başkan da DEVA Partisi'ni işaret etti: Üçlü ittifaka yanaşmamış! Davutoğlu'nun "Millet İttifakı" mesajı dikkat çekti

07.07.2023 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere Millet İttifakı çatısı altında giren Saadet Partisi ve Gelecek Partisi Meclis'te ortak grup kuruyor. İki partinin liderleri Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu kararın perde arkasına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, ikili ittifakın neden 14 Mayıs'tan önce kurulamadığına ilişkin yanıtında DEVA Partisi'ni işaret etti. Davutoğlu'nun '14 Mayıs öncesi ittifak' senaryosuna dair AK Parti ve MHP sözleri dikkat çekti.

İki genel başkan da DEVA Partisi'ni işaret etti: Üçlü ittifaka yanaşmamış! Davutoğlu'nun "Millet İttifakı" mesajı dikkat çekti

Dün Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu birlikte düzenledikleri basın toplantısında TBMM'de ortak grup kurma kararı aldıklarını duyurmuştu. Partiler TBMM'de Saadet Partisi grubu olarak faaliyet gösterecek, grup başkanı ise Gelecek Partili olacak. Sözcü'den İsmail Saymaz, dün Davutoğlu ve Karamollaoğlu ile yaptığı görüşmeyi köşesinde paylaştı.

YEREL SEÇİM KARARI NETLEŞMEDİ

Davutoğlu'nu Karamollaoğlu ile birlikte yemekteyken aradığını belirten Saymaz'ın aktardığına göre iki partinin yerel seçimlerde aday çıkarıp çıkarmayacağı konusu henüz netleşmedi. Davutoğlu soruya "Bakacağız" yanıtını verdi.

İki parti anlaştı! Detayları Ahmet Davutoğlu duyurdu! İki parti anlaştı! Detayları Ahmet Davutoğlu duyurdu!

MİLLET İTTİFAKI'YLA ORTAK HAREKET EDECEKLER Mİ?

Saadet ve Gelecek partilerinin Meclis'te Millet İttifakı ile birlikte hareket edip etmeyeceği de merak konusu. Davutoğlu bununla ilgili "Millet İttifakı ile ilgili alacağımız karar sadece bizimle ilgili bir karar değil. Mutlaka işbirliği oluşur. Ancak işbirliklerinde Saadet ile ortak pozisyon belirleyeceğiz" şeklinde açıklama yaptı.

q

ÜÇLÜ İTTİFAKA DEVA YANAŞMADI

Öte yandan iki lider de ittifakın neden 14 Mayıs'tan önce kurulamadığına ilişkin yanıtlarında DEVA Partisi'ni işaret etti. 2 yıl önce teklif götürdüğünü ifade eden Davutoğlu "Maalesef öngörülemedi. Seçimler yaklaşırken tekrar gündeme geldi, yine uygun görülmedi" diye konuşurken Saymaz'ın "DEVA tarafından değil mi?" sorusuna "Tabii tabii. Şimdi ikili deniyoruz" şeklinde yanıt verdi. Karamollaoğlu ise "Üçlü ittifak üzerinde durdukları için 14 Mayıs öncesi gerçekleşmediğini belirtip "Meclise girdikten sonra grup kurmak, ille de üçlü olmayı gerektirmiyor" ifadelerini kullandı.

asmdaldas

"AK PARTİ'DEN KAÇIP MHP'YE GİDEN OYLAR BURAYA YÖNELİRDİ"

İttifakın 14 Mayıs öncesi kurulması durumunda nasıl bir senaryonun şekilleneceğine ilişkin liderlerin yanıtları ise şöyle:

Davutoğlu: Çok farklı bir tablo çıkardı. AK Parti'den rahatsız olup alternatif arayanlar için güçlü bir liman olurdu. AK Parti'den kaçıp MHP'ye giden oylar buraya yönelirdi. Muhalefette alternatif görmekte zorlandılar.

AA-20230706-31607211-31607205-KARAMOLLAOGLU_ILE_DAVUTOGLU_ORTAK_BASIN_ACIKLAMASINDA_BULUNDU

Karamollaoğlu: Bir zamanlar yüzde 12-13'ü, bir ara 17'i buluruz diye düşünüyorduk. Ama bunlar hep varsayım.

CHP'de danışman krizi! Yalanlama gelince Kılıçdaroğlu'nun yanıtını paylaştı CHP'de danışman krizi! Yalanlama gelince Kılıçdaroğlu'nun yanıtını paylaştı
Togg'dan büyük başarı! Hepsini geride bırakıp pazar lideri oldu Togg'dan büyük başarı! Hepsini geride bırakıp pazar lideri oldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP'de danışman krizi! Yalanlama gelince Kılıçdaroğlu'nun yanıtını paylaştıCHP'de danışman krizi! Yalanlama gelince Kılıçdaroğlu'nun yanıtını paylaştı
Vakaların yüzde 86'sı tek bir ilde! Salgın var mı? Bakan Koca açıkladıVakaların yüzde 86'sı tek bir ilde! Salgın var mı? Bakan Koca açıkladı
Rusya'yı karıştırmıştı! İsyancıların lideri sesli mesaj paylaştı: Yakın bir zamanda...Rusya'yı karıştırmıştı! İsyancıların lideri sesli mesaj paylaştı: Yakın bir zamanda...
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Davutoğlu Temel Karamollaoğlu DEVA Partisi gelecek partisi saadet partisi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İngiliz kadın turist kabusu yaşadı! Gittiği sahilde tecavüze uğradı

İngiliz kadın turist kabusu yaşadı! Gittiği sahilde tecavüze uğradı

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

“Metres” diye bağırıp saldırdılar! Kıyafetlerini çıkartmaya zorladılar

“Metres” diye bağırıp saldırdılar! Kıyafetlerini çıkartmaya zorladılar

Fenomen sevgilisine restoranda kucak dansı yaptı! Cezası ağır oldu

Fenomen sevgilisine restoranda kucak dansı yaptı! Cezası ağır oldu

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.