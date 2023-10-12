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İlber Ortaylı ve Celal Şengör’den ‘Filistin toprakları satıldı mı?’ sorusuna yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili yorumları da dikkat çekti

12.10.2023 09:18 | Son Güncelleme:
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İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışma tartışılmaya devam ederken Oğuzhan Uğur tepki çeken ve ‘Filistin toprakları satıldı’ tartışmasına neden olan yorumunu programına konuk ettiği İlber Ortaylı ve Celal Şengör’e sordu. Celal Şengör, "Filistin toprak satmadı diyenler zır cahillerdir" diyerek büyük ölçüde toprağın satıldığını söylerken İlber Ortaylı da toprakların nasıl satıldığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Öte yandan iki ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözleri de dikkat çekti.

İlber Ortaylı ve Celal Şengör’den ‘Filistin toprakları satıldı mı?’ sorusuna yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili yorumları da dikkat çekti

İsrail ve Filistin arasında yaşananlar tüm dünyada yakından takip edilmeye devam ederken yaşanan gerginlikle ilgili farklı yorumlarda peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak Oğuzhan Uğur’un hazırlayıp sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programına konuk olan Celal Şengör ve İlber Ortaylı’da İsrail ve Filistin arasında süren çatışmalarla ilgili dikkat çeken yorumlar geldi.

Oğuzhan Uğur'un programına konuk ettiği ünlü profesörlere geçtiğimiz gün yaptığı tepki çeken Filistin yorumu ile ilgili bir soru yöneltti. 'Filistinliler, açgözlü dedelerinin sattıkları topraklar üzerine kurulmuş İsrail’e intihar saldırısı yaptı' ifadelerini kullanan Uğur, Mevzular Açık Mikrofon programına konuk olan Celal Şengör ve İlber Ortaylı’ya 'Filistin topraklarını sattı mı?' sorusunu yöneltti.

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İşte Oğuzhan Uğur’un o sorusu ve İlber Ortaylı ve Celal Şengör’den aldığı yanıt:

Oğuzhan Uğur: Ben çok yeni bir dayak yedim; İsrail ve Filistin arasındaki mesele olduğunda herkes elbette bir şey yazdı. Herkesin elinde bir bayrak vardı kimisi İsrail bayrağı sallıyordu, kimisi de Filistin bayrağı sallıyordu. Ben de dedim ki arkadaşlar çok yakınımızda olan bir konu eskisi gibi de değil biz elimizde kendi bayrağımızı tutalım biz bize olacaklara bakalım ama orada ‘Filistin toprak sattı’ gibi bir cümle de vardı orada. Bana dediler ki ‘cahil adam kimse toprak satmadı’

İlber Ortaylı: Aferin, iyi demişin…

Celal Şengör: O doğru değil satılmıştır. Büyük ölçüde toprak satılmıştır. Satılmadı diyenler zır cahillerdir.

İlber Ortaylı: Eskiden Filistinli demek arazi satıp yaşayan insan demekti. İkinci harpten evvel o iki harp arasındaki Filistinli tipi arazileri satar sattıkça Beyrut’ta yer, harcar, Kahire’de harcar.

Oğuzhan Uğur ise sorduğu sorunun ardından aldığı cevaptan çok memnun olduğunu belirten mimikler yaparak ‘Oh, teşekkür ederim’ şeklinde karşılık verdi.

‘EN AKILLI LAFI RECEP TAYYİP ERDOĞAN ETTİ’

Celal Şengör’ün İsrail ile Hamas arasında süren gerginlik hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili yaptığı bir yorum da dikkat çekti. Şengör açıklamasında “Hamas harbi çıktığından beri en akıllı lafı kim etti diye sorarsanız; Recep Tayyip Erdoğan etti!” dedi. Şengör’ün bu açıklamasını İlber Ortaylı da onaylayarak ‘Evet, karışma dedi o kadar… Evet, doğru’ şeklinde karşılık verdi.

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