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İlçe Emniyet Müdürü'nden hayat kurtaran müdahale

17.10.2021 02:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nedeni belirlenemeyen sebepten dolayı bir inşaatın 3. katına çıkıp intihar girişiminde bulunan genç kızı, Tatvan İlçe Emniyet Müdürünün ikna çabaları kurtardı.

İlçe Emniyet Müdürü'nden hayat kurtaran müdahale

Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Kültür Mahallesi’nde yapımı halen devam eden inşaatın 3’ncü katında intihar girişiminde bulunan N.A. (18) adlı kız, nedeni belirlenemeyen sebepten dolayı intihar girişiminde bulundu.

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İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ TAŞKIN'IN İKNA ÇABALARI SONUÇ VERDİ

Çevredekilerin bir buçuk saatlik ikna mücadelesinden sonra Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Taşkın’ın ikna çabaları sonuç verdi. Emniyet Müdürü Taşkın, ikna çabasından sonra kızı kendine doğru çekip kurtardı.

Olay yerinde bulunan vatandaşlar, Tatvan Belediyesi İtfaiye personellerinin açtığı brandaya yardım ederken ambulans da hazırolda bekledi. Olay yerinde bulunan ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından genç kız hastaneye sevk edildi. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Bitlis
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