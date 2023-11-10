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İletişim Başkanlığı duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'a gidecek

10.11.2023 19:10 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılmak üzere 11 Kasım 2023 tarihinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı ziyaret edecek. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın görüşmesinin İsrail'in Gazze ve Filistin topraklarına yönelik saldırılarıyla ilgili olduğu ifade edildi.

İletişim Başkanlığı duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'a gidecek

İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılmak üzere yarın hareket edeceğini duyurdu.

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TOPLANTININ KONUSU: GAZZE

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarına ve Filistin halkına yönelik saldırılarını ele almak üzere tertiplenen 8’inci Olağanüstü İslam Zirvesi’ne katılmak üzere 11 Kasım 2023 tarihinde Riyad’ı ziyaret edeceklerdir.

Zirvede, İslam âleminin temsilcilerinin, yaşanan gelişmeler karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir teatisinde bulunmaları planlanmıştır.

Zirve oturumuna hitap edecek olan Sayın Cumhurbaşkanımızın toplantı marjında, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.


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Riyad Suudi Arabistan İletişim Başkanlığı Gazze cumhurbaşkanı erdoğan
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