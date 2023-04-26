İlginç anlar! Milletvekili adayı miting alanına girmek için bariyerlerin üzerine çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Meydanı’nda vatandaşlara sesleneceği miting öncesi ilginç anlar yaşandı. Mitingin gerçekleştirileceği alana gelen İYİ Parti'liler sahnenin ön kısmında kendilerine ayrılan alana girmek için bariyerlerin üzerine çıktı.

ALANA GİRECEĞİ NOKTAYI ŞAŞIRINCA...

Protokol girişini kullanmayan İYİ Parti milletvekili adaylarından Mustafa Enis Arabacı’nın alana girmek için verdiği mücadele ortaya ilginç görüntüler çıkardı. Alana gireceği noktayı şaşırınca vatandaşlar için ayrılan alanda güvenlik için polis tarafından kurulan bariyerlerin üzerine çıkıp ardından kaldırıma atlayan Arabacı’ya danışmanları yardım etti. (İHA)