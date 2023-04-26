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İlginç anlar! Milletvekili adayı miting alanına girmek için bariyerlerin üzerine çıktı

26.04.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Afyonkarahisar’daki miting öncesi alana gireceği yeri şaşıran İYİ Parti Milletvekili Adayı Mustafa Enis Arabacı ve beraberindekiler, kendilerine ayrılan alana bariyerlerin üzerinden atlayarak girdi. Arabacı’nın alana girişindeki telaşı, ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

İlginç anlar! Milletvekili adayı miting alanına girmek için bariyerlerin üzerine çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Meydanı’nda vatandaşlara sesleneceği miting öncesi ilginç anlar yaşandı. Mitingin gerçekleştirileceği alana gelen İYİ Parti'liler sahnenin ön kısmında kendilerine ayrılan alana girmek için bariyerlerin üzerine çıktı.

ALANA GİRECEĞİ NOKTAYI ŞAŞIRINCA...

Protokol girişini kullanmayan İYİ Parti milletvekili adaylarından Mustafa Enis Arabacı’nın alana girmek için verdiği mücadele ortaya ilginç görüntüler çıkardı. Alana gireceği noktayı şaşırınca vatandaşlar için ayrılan alanda güvenlik için polis tarafından kurulan bariyerlerin üzerine çıkıp ardından kaldırıma atlayan Arabacı’ya danışmanları yardım etti. (İHA)

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seçim Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu CHP İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı

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