HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İlk etapta 42 bin 500 kişi! Bakan Koca'dan 'atama' açıklaması geldi "Mülakat yapmaksızın doğrudan..."

İlk etapta 42 bin 500 kişi! Bakan Koca'dan 'atama' açıklaması geldi "Mülakat yapmaksızın doğrudan..."

11.11.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan çok sayıda kişinin merakla beklediği atama açıklama geldi. 85 bin açıktan atama yapılacağının ilan edildiğini belirten Koca, ilk etap olan 31 bin kişinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM’ye göndereceklerini aktardı. 11 bin 317 sürekli işçi alımı içinse İŞKUR’a listeleri gönderdiklerini söyledi. Bakan Koca, toplamda ilk etapta 42 bin 500 kişi alınacağını ifade ederken mülakat olmadan doğrudan atama yapılacağını belirtti.

İlk etapta 42 bin 500 kişi! Bakan Koca'dan 'atama' açıklaması geldi "Mülakat yapmaksızın doğrudan..."

Niğde'de bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan atama ile ilgili önemli bir açıklama geldi. İlk etapla alakalı detayları açıklayan Bakan Koca, ikinci etabın da sinyalini verdi. İlk etapta 42 bin 500 kişi alınacağını ifade eden Bakan Koca, süreçle alakalı dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

Tıp fakültesi öğrencileriyle buluşmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere Niğde'ye gelen Sağlık Bakanı Koca, Niğde Valisi Mustafa Koç ile bir araya geldi. Valilikte gerçekleşen ziyarette değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, 'Türkiye Yüzyılı' çerçevesinde sağlık turizminde 'Health Türkiye' çatı markasıyla ülkeyi küresel sağlık üssü haline getirme hedeflerinin olduğunu kaydetti. Koca, "Sağlık alanındaki gelişme ivmemiz, sadece halkımızın en nitelikli sağlık hizmetlerine erişimini sağlamakla kalmadı, bizi sağlıkta küresel bir aktör konumuna da taşıdı. Bugün Türkiye, insanına en geniş kapsayıcılıkta ve en kolay şekilde erişebildiği, en nitelikli sağlık hizmetini sunabilen ender ülkelerden birisi haline geldi. Pandeminin etkisinde geçen son 3 yılda birçok gelişmiş ülkenin sağlık sistemleri felç olurken, dimdik ayakta duran sağlık sistemimiz, başarının sağlam temeller üzerinde yükseldiğini gösterdi. Başlattığımız 'Beyaz Reform' sayesinde sistemimiz daha güçlü olacaktır. Sonuçlarının kısa zamanda vatandaşlarımıza yansıyacağına inanıyorum" diye konuştu.

b1

"İLK ETAPTA 42 BİN 500 KİŞİ"

Personel alımıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, "85 bin açıktan atama yapacağımızı ilan etmiştik. İlk etabı olarak 31 bin 317 kişinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM'ye gönderiyoruz.

b2

11 bin 317 sürekli işçi alımı için de İŞKUR'a listelerimizi gönderiyoruz. Toplamda ilk etapta 42 bin 500 kişi alacağız. Mülakat yapmaksızın doğrudan atama yapacağız. Hemen ardından ikinci etap ilana çıkılacak. Ayrıca kurum içi ve açıktan 4 bin 924 sözleşmeli atama çalışmalarımız sürüyor. En geç ocak ayında ilana çıkacağız” dedi.

b3

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU

Niğde'de esnaf ziyareti yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha sonra Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileriyle buluştu. Burada konuşan Bakan Koca, "Pandemi, sağlık sistemlerinin açıklarını özellikle de hekim eksikliğini tüm dünyada ortaya koydu. Pek çok ülke, kendini hekimler için adeta bir cennet gibi sunmaya çalıştı.

b4

Hekim göçü denilen bir olgu gündeme geldi. Rüzgarı, Türkiye'de de esen 'beyaz göç' bundan sonra, muhtemelen, geri dönüşlerle anılacak. 'Beyaz reform' sayesinde, bu psikoloji artık terk edilmiş durumdadır. Açıktan atama için talep açtığımızda 7 binden fazla hekim, kamuya dönme talebini bildirdi. Şu anda yaklaşık 6 bin hekimin bu suretle atamasını yapıyoruz. Türk sağlık sisteminde kamuda hekimlik yapmak artık bir ayrıcalıktır. Bu yıl ikinci dönem TUS sınavı, 'Beyaz reform' sonrasındaki ilk sınavdı. Kamu ve üniversite hastanelerinde açılan 9 bin 425 kontenjana, uzman adayı 9 bin 326 hekim yerleşti. Yerleşme oranı yüzde 99. Uzmanlık eğitimi, itibarını her branşta yeniden kazandı. Eğitim ve araştırma hastanelerinde açılan 4 bin 138 asistan kadrosunun tamamı, tüm branşlarda doldu" dedi.

b5

Sağlık Bakanı Koca'dan Ek Ödeme Yönetmeliği açıklaması! 'Yüzde 40'a kadar artış sağlandı' Sağlık Bakanı Koca'dan Ek Ödeme Yönetmeliği açıklaması! 'Yüzde 40'a kadar artış sağlandı'

b6

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye günlerce o kazayı konuşmuştu! Otobüs şoförü için istenen ceza belli olduTürkiye günlerce o kazayı konuşmuştu! Otobüs şoförü için istenen ceza belli oldu
10 Kasım'ı diline doladı, paylaşımlarını gören inanamadı10 Kasım'ı diline doladı, paylaşımlarını gören inanamadı
Sosyal medyada tartışma yaratan 'rüşvet' iddiasından sonra görevden alındı!Sosyal medyada tartışma yaratan 'rüşvet' iddiasından sonra görevden alındı!
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM İŞKUR atama İşçi Fahrettin Koca

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Maaşlara 1000 TL destek

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Maaşlara 1000 TL destek

Milyonlar tazminat hesabına başladı! Bakan Bilgin "yüzde 87" diyerek duyurunca...

Milyonlar tazminat hesabına başladı! Bakan Bilgin "yüzde 87" diyerek duyurunca...

Okulda korkunç olay! Her şeyi duydu... 'Pantolonum yırtıldı'

Okulda korkunç olay! Her şeyi duydu... 'Pantolonum yırtıldı'

Kaymakam ve Belediye Başkanı öncülüğünde yağmur duasına çıktılar

Kaymakam ve Belediye Başkanı öncülüğünde yağmur duasına çıktılar

İmamoğlu yorumu gündem oldu! 'Belediye başkanı diye seçtik, onlar Cumhurbaşkanı yapacak'

İmamoğlu yorumu gündem oldu! 'Belediye başkanı diye seçtik, onlar Cumhurbaşkanı yapacak'

2 lira yüzünden tartıştı, Rus turistin attığı yumrukla öldü

2 lira yüzünden tartıştı, Rus turistin attığı yumrukla öldü

İlginizi Çekebilir

Seksin yan etkisi var! Bu belirtilerden birini yaşıyorsanız...

Seksin yan etkisi var! Bu belirtilerden birini yaşıyorsanız...

Hastalığı unutturuyor! Bağışıklığı zirveye çıkarıyor

Hastalığı unutturuyor! Bağışıklığı zirveye çıkarıyor

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

Herkes unuttu: Kuduzdaki salya tehlikesi

Herkes unuttu: Kuduzdaki salya tehlikesi

Gülümsemek için bir sebep bulun! Günlük burç yorumları

Gülümsemek için bir sebep bulun! Günlük burç yorumları

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.