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  4. İlk kez biri konuştu: Narin'in köyünden 'muhtar amca' itirafı! Cinayetin düğümünü çözecek ifade: Cesedi çuval içinde bana verdi

İlk kez biri konuştu: Narin'in köyünden 'muhtar amca' itirafı! Cinayetin düğümünü çözecek ifade: Cesedi çuval içinde bana verdi

09.09.2024 12:04
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Cansız bedeni bulunana dek minik Narin'in köyü suskundu. Yüzden fazla kişinin ifadesi alındı ama Narin hakkında sessizlik korundu. Kahreden haber geldikten sonra soruşturma derinleşti. Şimdiyse ilk defa biri cinayetle ilgili itirafta bulundu. Narin'in cesedinin çuvalda bulunduğu biliniyordu. Ayrıca muhtar amcası Salim Güran da tutuklu. Gelen itirafla bu iki detayın bağlantısı ortaya çıktı.

Bugün arkadaşlarıyla okula gitmek yerine hayallerini süsleyen gelinlikle tabutta toprağa verilen Narin'in öldürülmesine ilişkin sır perdesi aralanmaya başladı. Gözaltına alınan zanlılardan birinden ilk kez itiraf geldi.

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KUŞKU UYANMASIN DİYE ELLERİNDEN GELENİ YAPTILAR

Narin'in cansız bedeni daha önce de defalarca aranan Eğertutmaz Deresi yatağında bulundu.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nun açıklamasına göre Narin, öldürüldükten sonra bir çuvala konup dere kenarına getirildi. Çuvalla birlikte dere kenarında suyun içerisine yerleştirilen cansız bedeninin üzeri ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde, doğal bir görüntü verilerek kapatıldı.

Narin'in üzerine en son görüldüğü gün giydiği kıyafetleri vardı.

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ÖN OTOPSİ SONUCU

Narin Güran’ın Adli Tıp ön otopsi raporunda sol bacak diz kapağından itibaren kopma tespit edildi.

AMCA TUTUKLU, 24 KİŞİ GÖZALTINDA

Narin'in ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında muhtar amca Salim Güran'ın “kasten öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden kısıtlama” suçlarından tutukluluk hali devam ediyor. Aralarında aile bireylerinin de yer aldığı 24 kişi ise gözaltında.

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KÖYDEN BİRİ İLK KEZ KONUŞTU

Soruşturmanın derinleşmesi üzerine tüm Türkiye'nin merak ettiği ayrıntılar da gün yüzüne çıkmaya başladı. 3 hafta boyunca sessizliğini koruyan köy halkından ilk kez bir itiraf geldi. Enver Aysever'e konuşan gazeteci İlyas Akengin'in iddiasına göre; gözaltına alınanlardan bir kişi sorgusunda Narin'in cansız bedeninin konduğu çuvalı kendisine muhtar Salim Güran'ın verdiğini açıkladı.

'ÇUVAL' VE 'MUHTAR' İTİRAFI

Dere kenarına aracıyla gittikten sonra gözaltına alınan zanlı, "Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" diye konuştu.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Muhtar Diyarbakır itiraf Narin Güran
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