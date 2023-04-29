Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile birlikte festival alanını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Teknofest'te yaptığı açıklamayla birlikte Türkiye'nin ilk uzay yolcuları belli oldu. Peki, İlk Türk uzay yolcusu kim, ismi ne, nereli? Türkiye'nin ilk asil ve yedek uzay yolcuları kimler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

İLK TÜRK UZAY YOLCUSU KİM, İSMİ NE, NERELİ?

TEKNOFEST'te konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ise şöyle;

''Mayıs ayında başlattığımız süreçte 1 asil 1 yedek olmak üzere 2 uzay yolcumuzu belirledik. Uzay yolcusu olma hakkını kazanan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Uluslararası uzay istasyonunda 14 gün kalacak. Uzay yolcumuz bu görevde ülkemizin kıymetli üniversite ve araştırma kurumlarının hazırladığı 13 farklı deney gerçekleştirecek. Yedek adayımız da eğitimini pekiştirecek. Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor. Evet vakit geldi. Bayrağımızı uzayda gururla taşıyacak uzay yolcularımızı tanıma vakti de geldi.

Uluslararası uzay istasyonuna gidecek Alper Gezeravcı kardeşimiz Hava Kuvvetleri Komutanlığımızda önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotumuz. (Yedek uzay yolcusu) Tuva Cihangir Atasever kardeşimiz de Roketsan'da uzay fırlatma sistemleri alanında çalışan bir sistem mühendisimiz. Her iki kardeşimizin görevlerini en güzel şekilde yerine getireceklerinden hiçbir şüphe duymuyorum. Rabbimden kendilerine muvaffakiyetler niyaz ediyorum.''

