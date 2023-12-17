İmamoğlu'na desteğini açıklayan Muharrem İnce: CHP'de korku ve endişe başladı

İYİ Parti'den ret yanıtı alan CHP, İstanbul'da Memleket Partisi'nden desteği buldu. Bir hafta içinde İmamoğlu ile İnce'nin iki kez görüşmesi dikkat çekmişti. Görüşmelerin sonucunda İnce, İmamoğlu'na desteğini açıkladı ancak bu açıklamasının CHP'de korku ve endişe yarattığını öne sürdü.

"AK PARTİ KORKUSUYLA SEÇİM OLMAZ"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yerel seçim çalışmaları kapsamında Nazilli’de halkla bir araya geldi. Belediye meydanında konuşma yapan İnce, 28 Mayıs'taki seçimlerde Millet İttifakı'nın seçimi bilerek kaybettiğini ileri sürdü.

İnce, "7 cumhurbaşkanı yardımcısı olmaz, 6'lı masa yanlış." dediğini hatırlatarak, "Artık hiçbir şey yapamayan Erdoğan'a seçimi bile bile verdiler. Cumhurbaşkanlığını kaybetmişsin, Meclis çoğunluğunu kaybetmişsin. Milleti kandırmışsınız. Ortada icraat yok, ortada AK Parti korkusu var sadece. AK Parti korkusuyla seçim olmaz. Ülke böyle yönetilmez." dedi.

"ACABA GERİ Mİ GELECEK?"

Yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini açıklamasının ardından CHP’de korku ve endişenin başladığını belirtirken İnce şöyle konuştu:

"Geçen İmamoğlu ile 2 kere görüştüm. 'İstanbul'da sana yardımcı olalım' dedim. Bir şey talep ettiğimizden de değil. '25 sene sonra İstanbul'u kazanmışsın, bak burayı kaybetmeyelim. O yüzden destek olalım' dedik. Kendisi teşekkür etti, 'Oturalım konuşalım' dedi. Bundan sonra da CHP'yi bir korku sardı. 'Allah Allah niye destek oldu ki? Acaba geri mi gelecek' diye korku sardı. Yahu sakin olun, bir şey istediğim yok. Ben memleketi geri kazanmak istiyorum o kadar. Memleket zengin olsun istiyorum. Bizim derdimiz memleket."

İnce konuşmasının ardından Nazilli Tarım Fuarı'ndaki stantları inceledi ve Uzun Çarşı’da esnafı ziyaret etti.

CHP'DEN MUHARREM İNCE AÇIKLAMALARI

Muharrem İnce ile görüşmesi İmamoğlu'na da sorulmuştu. İmamoğlu ilk görüşmenin ardından “Çok net İstanbul'u konuştuk. Kendisinin en güçlü seviyede İstanbul'a destek olacağını tarafıma iletti. Ben de çok mutlu olduğumu söyledim" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Cuma günü İmamoğlu'nu ziyaret ettikten sonra basın toplantısı düzenleyen CHP lideri Özgür Özel ise “Önümüzdeki günlerde Muharrem İnce'yle bir araya gelecek ve görüşeceğiz" demişti.

(AA)





