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İmamoğlu'ndan bakanlığa 'mülteci sayısı' yanıtı: Birileri rakam veriyor, kendileri de inanmıyor

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
24.06.2024 13:10
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Geçtiğimiz günlerde Almanya'ya giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu orada İstanbul'daki sığınmacı sayısına vurgu yaparak sayılarını 2,5 milyona yakın olarak açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı bu verileri yalanladı ve 1 milyon 87 bin 17 sayısını açıkladı. İmamoğlu'ndan Bakanlığın açıkladığı bu sayılara tepki gecikmedi.

İmamoğlu'ndan bakanlığa 'mülteci sayısı' yanıtı: Birileri rakam veriyor, kendileri de inanmıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İçişleri Bakanlığı arasında yaşanan 'mülteci sayısı' tartışması devam ediyor. İçişleri Bakanlığının açıklamasından sonra İmamoğlu'ndan da bir yanıt geldi. Verilerin daha da yukarılara çıkabileceğini vurgulayan İmamoğlu, 'Birileri rakam veriyor, 1 milyon 53 bin diye. Kendileri de inanmıyor.' ifadelerini kullandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Metro İstanbul bröve töreninde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Mülteci tartışmalarına değinen İmamoğlu Adalar'daki yeni taşıtlarla ilgili konuştu.

İmamoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

-İstanbul'da resmi olarak 16 milyona yakın bir nüfus var. Ama ne yazık ki arzu etmediğimiz seviyede gelenler de var. Öğrenciden, turistten bahsetmiyoruz. Bu, 1 milyonu aşan aynı anda şehrimize gelen insan sayısı var ki onla beraber 17 milyonu zaten aşıyoruz.

-Arzu etmediğimiz derken bazı zor koşullardan kaçan insanların da geldiği bir ülkeyiz. Bunda bir kısım dış politikanın yanlış yönetilmesinin de aşırı sayılarda etkisi var.

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-Ben 2 milyonu aşan var diyorum. Birileri rakam veriyor, 1 milyon 53 bin diye. Kendileri de inanmıyor. İlçe belediyelerinin rakamlarını toplasınlar, veri daha da yukarı çıkar.

İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nu yalanladı! İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nu yalanladı!

ADALAR AÇIKLAMASI

-Adalar halkıyla olan üst seviyedeki samimi diyaloğumuza zarar getirecek hiçbir davranışta ne ben ne de bir çalışma arkadaşımız bulunmaz, bulunamaz.

-Gelişen olayları kötü yorumlayan, bunları başka türlü yorumlamaya çalışan, halkın bu duygularını sömürmeye çalışan yayınları gülerek izliyorum. Zira bizim siyaset anlayışımızda, tepkiyi gönderen insanlara saygı duymak en önemli tavrımızdır.

-Ben Adalar halkının tepkisini duyuyorum ve hissediyorum. Faytonları kaldırdıktan sonra oradaki toplu taşımayı sağlama mecburiyetimizin olduğunu, Adalar toplu taşımasız olmaz.

-Daha farklı bir dizaynla lisanslanabilir bir aracın üretimi konusunda çalışmalarımız sürüyor ama şu anda böyle bir imkan yok. Şu anda hizmete sunduğumuz araçlar Roma gibi tarihi şehirlerin tarihi bölgelerinde kullanılan araçlardır.

Express


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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanlığı mülteci
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