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  4. İmamoğlu'nun ardından Yavaş ile de görüştü! Bakan Murat Kurum sosyal medyadan paylaştı

İmamoğlu'nun ardından Yavaş ile de görüştü! Bakan Murat Kurum sosyal medyadan paylaştı

17.09.2024 16:02
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Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bugünse ABB Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Bakan Kurum açıklama yaptı.

İmamoğlu'nun ardından Yavaş ile de görüştü! Bakan Murat Kurum sosyal medyadan paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ı kabul etti.

Başkan Yavaş’ın talebi üzerine gerçekleşen görüşme sonrası Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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"TALEPLERİ DİNLEDİK"

Bakan Kurum mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ı bakanlığımızda kabul ettik. Ankara’nın çevre ve şehircilikle ilgili gündemini ele aldık, talepleri dinledik. Tüm yerel yöneticilerle temas ve istişarelerimiz sürecek."

İMAMOĞLU'YLA DA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Murat Kurum geçtiğimiz günlerde ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelmişti. Kurum ile İmamoğlu görüşmesinin ardından yaptıkları açıklamada depreme hazırlık mesajı vermişti.

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Bakan Kurum ve İmamoğlu görüştü! Bakan Kurum ve İmamoğlu görüştü!
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Murat Kurum
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