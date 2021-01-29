Sosyal medya fenomenleri bir anda havaalanına akın etti!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19'un yurt dışı kaynaklı yeni türlerinin ülkeye girişini engellemek amacıyla bir dizi tedbir aldıklarını ve bu kapsamda seyahat yasağı uygulanan "kırmızı liste"deki ülkelerden gelecek İngiliz vatandaşlarının otellerde 10 gün karantinaya alınacağını duyurmuştu.

İçişleri Bakanı Priti Patel ise tatil amacıyla yapılacak seyahatlerin yasak olduğu uyarısında bulunmuş, gerekli haller dışında İngiltere’den yurt dışına yapılacak tüm seyahatlerin yasaklandığını ve ülkeden ayrılmak isteyenlerin gümrük görevlilerine gerekçelerini beyan etmesinin zorunlu hale getirildiğini aktarmıştı.

Ancak ünlü modeller ve influencerların hiçbir şey yokmuşçasına yaptıkları "güneşli seyahatleri" sabırları taşırmaya başladı. Influencer'ların yaptıkları işle ilgili "Mecburi olarak gittikleri, iş seyahati yapmak zorunda olduklarını' belirten, fakat aslında sosyal medyada tatil fotoğrafları paylaşanlara İngiltere İçişleri Bakanı Patel'den sert tepki geldi.

İçişleri Bakanı, realite TV yıldızlarını tatilleri ve insanları "St Pancras İstasyonuna kayaklarıyla geldikleri" için övünmekle eleştirdi. Patel, milletvekillerine yaptığı açıklamada "Tatile gitmek seyahat etmek için geçerli bir neden değildir" dedi.