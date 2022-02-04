Influencerların en çok tavsiye ettiği ekonomik cilt bakım ürünleri

İnternet, tüm seçimlerimizde referans olmaya başladı. Ancak büyük bir bilgi akışının olduğu bu büyülü dünyada neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlamak oldukça güç olabiliyor. Alışveriş yaparken birçok yorum ve ürün alternatifiyle karşılaşanlar ne satın almaları konusunda kararsızlık yaşıyor. Tam bu noktada o ürünleri deneyimleyerek bizlere aktaran influencerlardan yardım alıyoruz. Özellikle her kadının en hassas noktası olan cilt bakımı ürünü seçimlerinde tecrübe ve bilgileriyle bizlere destek olan influencerlar, doğru seçimler yapmamıza yardımcı oluyor. Siz de cilt bakım rutininizde değişikliğe gitmek istiyorsanız influencerların severek kullandığı ve uygun fiyatlı bu ürünleri mutlaka inceleyin.

1. Derinlemesine temizlik için şekerli peeling

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Toz, ölü deri, makyaj kalıntıları derken cildiniz kimi dönemlerde derin bir temizliğe ihtiyaç duyuyor olabilir. Özellikle siyah noktaların çoğalması ve cildin canlılığını kaybedip matlaşmasıyla kendini belli eden bu dönemler için influencerların da çözümü peelingler.

Loreal Paris'in %100 doğal üç şekerden üretilmiş şeker peelingi ile bu dönemin hakkından kolayca gelebilirsiniz. Esmer, sarı ve beyaz şekeri üzüm çekirdeği yağıyla buluşturan özel formülü sayesinde cildi derinlenmesine temizleyerek doğal ışıltısını ve canlılığını geri kazandıran bu peeling, ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir fark yaratır. Düzenli kullanımda pürüzsüz bir cilde kavuşacağınız bu ürüne şans verin.

2. Nemlendiriciyle doğanın tam kalbine yolculuk

Cilt bakımı deyince sadece yüzünüzü düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Cilt bakımı rutinlerinde genellikle önemsenmeyen ve unutulan bacak ve kol gibi bedeninizdeki diğer bölgelerin de en az cildiniz kadar nem ve bakıma ihtiyacı var.

Avokado, Hindistan cevizi, buğday, jojoba, shea, kayısı, zeytinyağı yağlarını içeren Boom Butter; doğanın tam kalbinden gelen formülü ve uygun fiyatıyla neredeyse tüm influencerların kalbini kazanmayı başarıyor. Özellikle el ve vücut bakımında oldukça başarılı bulunan ürün, cilde zamanla kaybettiği esnekliği geri kazandırıyor. Özellikle cildimizin gerildiği bu soğuk kış günlerinde yardımınıza koşacak Boom Butter'ı siz de rutininize ekleyin.

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3. Gül esintisiyle tek fısla yenilenin

Tarih boyunca cilt bakımında kullanılan gül suyu, ünlü influencerların da radarından kaçmıyor. Sivilce azaltma, kırışıklıkları giderme, cildi temizleme gibi birçok faydası olan gül suyu, özellikle ağır kimyasallardan kaçmak isteyen ve alerjik ciltler için neredeyse bir numaralı seçenek.

Otacı'nın uzmanları tarafından geliştirilen %100 Doğal Gül Suyu Yüz Spreyi, tek fısla cildinizi ferahlatıyor ve nem kazandırıyor. Ürünü, pratik ambalajı sayesinde yanınızda taşıyabilir ve cildinizin nefes almaya ihtiyacı olduğu her an kullanabilirsiniz. Parfüm, paraben, silikon gibi maddeleri içermeyen gül suyu spreyini günlük temizlik sonrası tonik olarak da kullanmak mümkün.

4. Doğanın ilhamı, İsveç'in teknolojisi

Cilt bakımında öncü ülke İsveçli uzmanlar tarafından geliştirilen Celenes, internet yıldızlarının kalbine taht kurdu. Uygun fiyat ve kaliteyi bir araya getiren fenomen markanın en sevilen ürünü ise yalnızca soğuk bölgelerde yetişen bir meyve olan cloudberryn özlü temizleme jeli.

Özellikle kuru ve hassas ciltlerin beğenisini kazanan temizleme jeli, cildi kurutmadan günün kirinden arındırmayı başarıyor. Aynı zamanda içeriğindeki antioksidanlar sayesinde hücrelerin genç kalmasını ve elastikiyetini kaybetmemesini sağlayan bu jel, kırışıklık karşıtı etkili rol oynuyor. Alüminyum, alkol gibi zararlı kimyasalları içermeyen ve hayvanlar üzerinde test edilmeyen Celenes'i gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

5. Kil ve kömür gücünü birleştiriyor

Osmanlı kadınlarının vazgeçilmez cilt bakım ürünü olan kil, son dönemlerin popüler bakım malzemesi olan kömür ile güçlerini birleştiriyor. Eskinin mirasını yeninin teknolojisiyle birleştiren Loreal Paris Saf Kil Detoks Maskesi, sosyal medya fenomenlerinin bir diğer favorisi.

Eşsiz formülünde üç farklı saf kil ve kömür bulunduran bu maske, detoks etkisi ile en derine işleyen kirleri bile yüzeye çekerek temizler. Zengin içeriğindeki mineraller ve yardımcı elementler sayesinde aynı zamanda cildin eski ışıltısını geri kazanmasına yardımcı olur. Kremsi dokusuyla uygulaması da oldukça pratik olan saf kil detoks maskesi, tam bir fiyat-performans ürünü.

6. Cilt bakımı sandığınızdan çok daha basit

Güzelliklerine hayran kaldığımız influencerların karmaşık ve bol ürünlü bir cilt bakım rutini olduğunu zannediyor olabilirsiniz. Halbuki basit ama etkili birkaç ürünü düzenli kullanarak da hayalinizdeki sağlıklı cilde kavuşabilirsiniz.

Gücünü basit içeriğinden alan Simple, serumundan nemlendiricisine her ürünü ile dillerden düşmüyor. Ancak sevilen markanın yıldız ürünü tabii ki detoks Micelar suyu. Günlük olarak kullanıma uygun olan bu ürün ile makyajınızı nazikçe çıkarabilirsiniz. Üstelik kekik özü, çinko, cadı fındığı ve vitamin B3 bulunduran içeriği sayesinde aynı zamanda yüzünüze bakım da yapan Simple Micelar Suyu'nu bizce çok seveceksiniz.

7. Bebek gibi bir cilt için milyarlar ödemeye gerek yok

Sağlıkla parlayan yumuşacık bir cilt hangi kadının hayali değil ki? Müjde! Böyle bir cilde ulaşabilmek için ağır kimyasal içeren ve pahalı ürünler kullanmanıza hiç gerek yok. Sadece CeraVe Nemlendirici Krem yanınızda olsun yeter.

Son dönemlerin yükselen markası CeraVe, uygun fiyatı ve temiz içerikli ürünleri ile en ünlü influencerların bile banyo dolabından eksilmiyor. Kuru ciltler için özel olarak tasarlanan bu ürün, seramid ve hyalüronik asit formülü ile yağlılık hissi bırakmadan cildi derinlemesine nemlendirir. Hem yüzünüzde hem vücudunuzda kullanabileceğiniz CeraVe Nemlendirici Kreme mutlaka şans verin.

8. Dudakları es geçmeyin

Sağlıklı ve nemli dudaklar, doğal güzelliğin en önemli göstergelerinden biri. Ancak kimi zaman onlara gerekli özeni göstermiyor, ihtiyaçlarını anlamayabiliyoruz. Özellikle soğuk kış günlerinde bakıma daha da ihtiyacı olan dudaklara hakkettikleri değeri vermenin zamanı geldi.

Dudak bakımı denince akla ilk gelen markalardan olan Blistex, Medplus Stick ürünü ile kuru ve çatlak dudaklara deva olmaya geliyor. İçeriğindeki Okaliptus, mentol ve kafur ile dudakları rahatlatarak ihtiyaçları olan bakımı sağlayan bu ürün aynı zamanda dudaklarınızı güneşten de koruyor. Rujunuzun altına baz olarak kullanabileceğiniz Blistex Medplus Stick'i çantanızdan çıkarmayın.

9. Cildinizi savunmasız bırakmayın

Kimi zaman farklı ürünler hakkında influencerlardan farklı şeyler duyabiliyoruz. Ancak tüm influencerların emin olduğu bir şey var ki o da güneş kreminin cilt bakımında ne kadar önemli olduğu.

Bir eczane markası olan Bioderma, özenle geliştirdiği Photoderm Güneş Kremi ile cildinizin ihtiyacı olduğu Güneş korumasını derinlemesine sağlar. Bioprotection patenti sayesinde aynı zamanda erken yaşlanmasına karşı bakım sağlayan bu ürünü yaz veya kış demeden rahatlıkla kullanabilirsiniz. İçerdiği renk pigmentleri sayesinde cilt tonunu eşitleyerek kızarıkların giderilmesini sağlayan Bioderma Photoderm'i BB kremlere de alternatif olarak kullanabilirsiniz.

10. Gün boyu ferah ve bakımlı

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İş hayatı, ev, okul derken terliyor ve kötü kokabiliyoruz. Kimileri için bu en büyük kabuslardan biri olsa da güvendiğimiz ürünler yanımızdayken asla korkmaya gerek yok. Yoğun çalışma programlarına sahip influencerların en güvendiği deodorant markası olan Nivea, kahraman gibi yardımımıza koşuyor.

Nivea, Fresh Comfort deodorantıyla kötü kokuları hapsederek 48 saat boyunca misler gibi kokmanızı garantiliyor. Ayrıca koltuk altınızdaki hassas cilde ihtiyacı olan bakımı da sunan bu ürün, alüminyum gibi zararlı maddeleri içermiyor. Dermatolojik olarak ciltle uyumu tescillenen Fresh Comfort ile hem ferah hem bakımlı hissedin.