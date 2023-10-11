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  4. İngiliz Dışişleri Bakanı Cleverly sığınağa böyle koştu! İsrail'de panik anları...

İngiliz Dışişleri Bakanı Cleverly sığınağa böyle koştu! İsrail'de panik anları...

11.10.2023 22:01 | Son Güncelleme:
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İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, İsrail'in Ofakim şehrini ziyarete geldi. Bir anda başlayan siren sesleri sonrası Bakan Cleverly'nin koşarak sığınağa girdiği görüldü. Yaşanan panik anları saniye saniye kaydedildi.

Bakan Cleverly, İngiltere'nin desteğini göstermek amacıyla İsrail'i ziyaret etti. Ofakim kentine giden İngiliz Dışişleri Bakanı Cleverly'nin siren sesleri üzerine yaşadığı korku dolu anlar böyle görüntülendi.

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OLAY SONRASI AÇIKLAMA

Sirenlerin Hamas’ın Gazze Şeridi’nden İsrail topraklarına attığı roketler nedeniyle devreye girerken, saldırıda Bakan Cleverly ve yanındaki etkileyen olumsuz bir durum yaşanmadı.

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Cleverly olaydan önce yaptığı açıklamada, "İngiltere’nin İsrail halkına verdiği desteğin sarsılmaz olduğunu göstermek için bugün İsrail'de bulunuyorum" demişti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere İsrail dışişleri bakanı

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