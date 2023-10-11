İngiliz Dışişleri Bakanı Cleverly sığınağa böyle koştu! İsrail'de panik anları...

Bakan Cleverly, İngiltere'nin desteğini göstermek amacıyla İsrail'i ziyaret etti. Ofakim kentine giden İngiliz Dışişleri Bakanı Cleverly'nin siren sesleri üzerine yaşadığı korku dolu anlar böyle görüntülendi.

OLAY SONRASI AÇIKLAMA

Sirenlerin Hamas’ın Gazze Şeridi’nden İsrail topraklarına attığı roketler nedeniyle devreye girerken, saldırıda Bakan Cleverly ve yanındaki etkileyen olumsuz bir durum yaşanmadı.

Cleverly olaydan önce yaptığı açıklamada, "İngiltere’nin İsrail halkına verdiği desteğin sarsılmaz olduğunu göstermek için bugün İsrail'de bulunuyorum" demişti. (İHA)



