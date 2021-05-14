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İngiltere'de Kovid-19'un Hindistan varyantı endişeye yol açtı

14.05.2021 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de, ilk olarak Hindistan’da ortaya çıkan Kovid-19'un iki kez mutasyona uğramış türünün (Hindistan varyantı) görüldüğü vaka sayısındaki artışın Ulusal Sağlık Servisi (NHS) üzerindeki baskıyı arttırmasından korkuluyor.

İngiltere'de Kovid-19'un Hindistan varyantı endişeye yol açtı

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun yayımladığı verilere göre, ülkede 5 Mayıs’ta 520 olan Hindistan varyantının görüldüğü vaka sayısı 12 Mayıs’ta 1313’e ulaştı, 4 kişi de hayatını kaybetti.

20-30 YAŞLARINDAKİ GENÇLERDE DAHA FAZLA

İngiliz hükümetinin, "endişe türü" olarak tanımladığı Hindistan varyantı ülkede en çok Londra, Bolton, Blackburn ve Nottingham kentlerinde görüldü.

Bolton Belediye Meclisi Başkanı David Greenhalgh, yaptığı açıklamada, kentte Hindistan varyantının Kovid-19 aşısını yaptırmayanlarda ve 20-30 yaşlarındaki gençlerde daha fazla görüldüğünü belirtti.

Greenhalgh, İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan kentte gençlerin aşılanmasına yönelik bir çalışma başlatılmasını istediğini ve bunun varyantın yayılmasını önlemede etkili olacağını kaydetti.

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AŞILAMANIN YOĞUNLAŞTIRILMASI YÖNÜNDE TAVSİYE

İngiliz medyasında yer alan haberlerde, Acil Durumlar İçin Bilimsel Danışma Grubunun (SAGE) vaka sayılarını artırmasından ve NHS üzerinde baskı oluşturmasından korkulan bu varyantın yayılmasının engellenmesi için Kovid-19 aşılamalarının yoğunlaştırılması yönünde tavsiye kararı aldığı kaydedildi.

Kayıtlara "B.1.617.2" adıyla geçen Hindistan varyantının görüldüğü bölgelerde 18 yaşın üstündeki herkese Kovid-19 aşısının yapılması planlanıyor. Ülkede Kovid-19 aşısı halen 40 yaşın üstündekilere yapılıyor.

Sky News'e konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Aşılardan Sorumlu Bakan Nadhim Zahawi, birden fazla kuşağın yaşadığı geniş ailelerde gençlerin aşılanmasına öncelik verebileceklerini ve varyantın görüldüğü bölgelerde 2 doz aşı arasındaki süreyi kısaltabileceklerini söyledi.

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Zahawi, Kovid-19'un yeni türlerinin engellenmesi için en etkili yolun yaygın test uygulamaları olduğunu sözlerine ekledi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İngiltere Hindistan

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