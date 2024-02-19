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İnşaat sektöründe dayanıklılık ve kalitenin öncüsü RAMS Türkiye: “En büyük hassasiyetimiz deprem güvenliği”

19.02.2024 18:29 | Son Güncelleme:
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Attığı her adımda, şehrin mimarisine ve insanların yaşamlarına değer katan RAMS Türkiye, bugünden geleceğe yatırım yaparak yüksek güvenlik standartlarıyla öne çıkan projelere imza atıyor.

İnşaat sektöründe dayanıklılık ve kalitenin öncüsü RAMS Türkiye: “En büyük hassasiyetimiz deprem güvenliği”

İnşaat sektöründe dayanıklılık ve kaliteyi ön planda tutan RAMS Türkiye, İstanbul'un en merkezi bölgelerinde hayata geçirdiği projelerde deprem güvenliğini ön planda tutarak; dirençli şehirler inşa edilmesine katkı sağlıyor. Bu doğrultuda İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve uluslararası bağımsız denetim firmaları tarafından incelenen RAMS Beyond İstanbul, RAMS Garden Bahçelievler, RAMS City Haliç ve RAMS Denizkent Bayramoğlu projeleri depreme dayanıklılık konusunda tam not aldı.

İstanbul'u Dönüştüren Projeler

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Betonarme ve çelik yapıların bir arada kullanıldığı RAMS Beyond İstanbul, RAMS City Haliç, RAMS Garden Bahçelievler, RAMS Denizkent Bayramoğlu projeleri Türkiye Deprem Yönetmeliği'ne uygun şekilde inşa ediliyor, ayrıca her aşamada da denetlenerek olası bir depremin etkilerini minimize etmek için tüm tedbirler alınıyor.

Çevreye duyarlı malzemeler kullanarak, yapılarında yüksek ısı yalıtım özelliğine sahip malzemeler tercih eden RAMS Türkiye’nin tüm projelerindeki temel sistemleri; zemin etütleri ve zemin sondajlarına göre tasarlanırken; yapı malzemeleri TSE standartlarına uygun şekilde seçiliyor. Projelerinin her bir aşamasında, ilgili tüm yönetmeliklere ve şartnamelere uygun olarak inşasını gerçekleştiren RAMS Türkiye, İstanbul’un kalbinde ve tüm lokasyonlarında geleceğe güven inşa ediyor.

RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, “RAMS Türkiye olarak, olası Marmara Depremi herkes gibi bizim de önceliğimiz ve en büyük hassasiyetimiz. Şehrimize katma değer sağlayarak, gelecek nesillere güvenli bir miras bırakmayı hedefleyen bir kurum olarak, bu alanda da öncü olmayı sorumluluğumuz kabul ediyoruz. Projelerimizde en son teknolojileri ve inovasyonları kullanarak, mimari açıdan çarpıcı ve teknik olarak sağlam yapılar ortaya çıkarıyoruz. Bununla da yetinmiyor, inşaatlarımızın her aşaması İTÜ gibi Türkiye’nin en saygın üniversiteleri ve bağımsız kuruluşları tarafından denetleniyor” dedi.

RAMS Türkiye’nin projelerinin statik tasarımının güncel yönetmeliklere uygun olarak yapıldığının altını çizen Devran Bülbül, “Bina yükünü azaltmak ve daha esnek bir yapı oluşturmak amacıyla çatılarımızı çelik olarak imal ediyoruz. Projelerimizde beton dökümü yapılırken, belirli hava koşullarına dikkat ediyoruz. Özellikle 5 derecenin altında beton dökümü gerçekleştirilmiyor. Bu, betonun kalitesini ve dayanıklılığını artırmak için alınan bir önlem. Çünkü sıcak havalarda beton dökümünden sonra, betonun doğru şekilde kürlenmesi ve korunması büyük önem taşıyor” dedi.
İnşa ettiği tüm binaların uzun vadede sağlamlığını ve dayanıklılığını muhafaza etmesini amaçlayan RAMS Türkiye, İstanbul’a yakışır, ülkemizi kalkındıran işler yapmaya var gücüyle devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
deprem İnşaat
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