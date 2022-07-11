Instagram'a giriş yapamıyorum! Instagram'a girilmiyor sorunu nedeni ve çözümü nedir?

Instagram'da sık sık yaşadığı çökmelerin yanı sıra bazen kullanıcılar, Instagram hesabım error veriyor diyerek internette çözümler arıyor. Instagram’a giriş sorunu ile karşı karşıya kalan kullanıcılar, bu durum üzerine en sık karşılaştıkları sorunlardan birine çözüm bulmak için araştırmalar yapmaya başlıyor. Bu hata genellikle kullanıcı ya da telefon kaynaklı olabilirken bazen uygulamanın sunucularında yaşanan sorunlardan dolayı da ortaya çıkabiliyor. Yani Instagram'a girilmiyor hatasının birden çok kaynağı ve çözümü olabiliyor.

Instagram'a Girilmiyor Sorunu ve Çözümü

Instagram’a girilmiyor sorunu birçok nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Bu nedenler şunlardır:

Hesap bilgilerinizi yanlış girmiş olabilirsiniz.

Hesabınız Instagram tarafından devre dışı bırakılmış olabilir.

Instagram uygulamasını güncellememiş olabilirsiniz.

Instagram sunucularında sorunlar meydan gelmiş olabilir.

Instagram'a neden girilmiyor diyenlerin ilk olarak kontrol etmesi gereken, hesap bilgilerinin doğru olup olmadığıdır. Kullanıcıların çoğu hesap bilgilerini aklında tutamayabilir. Bu yüzden hesap bilgilerini kaydeder ve otomatik olarak hesaba giriş yapabilirler. Farklı bir cihazdan ya da cihaz sıfırlandıktan sonra yeniden Instagram hesabına giriş yapmayı deneyenler de bu sorunla karşılaşabilir. Bu durumda şifte ya da kullanıcı adını bilmeyen veya unutan kullanıcılar Instagram giriş sorunu ile karşı karşıya kalabilir. Bunun için en net çözüm hesabın şifresini yenilemek veya bilgileri not almaktır.

Instagram hesabıma giremiyorum hata veriyor diyenlerin bu hatayla karşılaşılmasının bir diğer nedeni hesabın devre dışı bırakılmış olması olabilir. Farkında olmadan ya da bilerek Instagram topluluk kurallarına aykırı paylaşımlar yapmak, başka kullanıcılar tarafından rapor edilmek, uzun süre hesabı aktif olarak kullanmamak gibi birçok neden yüzünden Instagram hesabı devre dışı bırakılmış ya da tamamen kapatılmış olabilir.

Instagram Hesabım Error Veriyor

Instagram hesabınızın error vermesinin nedenlerinden biri uygulamayı güncellememeniz olabilir. Bu güncelleme son birkaç güncelleme yüzünden değil uzun zamandır yapılmayan güncellemelerden dolayı olabilir. Telefonun desteklemediği ya da uygulamanın kullanımdan kaldırdığı versiyonları kullanmak bir süre sonra Instagram'a giriş yapamıyorum hatasıyla karşı karşıya kalmanıza neden olabilir. Bunun tek çözümü uygulamanın en son sürümünü yüklemeniz olacaktır.

Instagram hesabıma giriş yapamıyorum diyenlerin bu sorunla karşılaşmasının nedeni sadece kullanıcı kaynaklı olmayabilir. Bazen Instagram sunucularında yaşanan sorunlar hesabınıza erişmenizi engelleyebilir.

Instagram'a giriş yapamama sorununun birçok çözümü vardır. Bu çözümler şunlardır:

İnternet bağlantınızı kontrol edin.

Öncelikle Instagram’a giriş yaptığınız cihazı daha sonra ise uygulamayı yeniden başlatın.

Telefonunuzun, tabletinizin ya da bilgisayarınızın tarih ve saat ayarlarını kontrol edin.

Android bir cihazdan giriş yapıyorsanız Instagram uygulamasının önbelleğini silin.

Instagram uygulamasının ve işletim sisteminizin güncel olup olmadığını kontrol edin.

Instagram şifrenizi sıfırlayın.

Instagram'a Giriş Yapmak İçin Yardım Bağlantısı

Instagram’a giriş yaparken sorun yaşıyorsanız ve ne yapacağınızı bilmiyorsanız yardım almak için izlemeniz gereken adımlar şunlardır:

Şifreni mi Unuttun seçeneğine tıklayın.

Karşınıza çıkan ekrana mail adresinizi, kullanıcı adınızı ya da telefon numaranızı girin.

e-posta adresinizi girdikten sonra birkaç dakika içinde size şifre yenileme maili gelecektir. Gelen bağlantıya tıklayarak şifrenizi yenileyip hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

Telefon numaranızı girdiyseniz gelen SMS kodunu ekrandaki ilgili bölüme girin. Bu sayede doğrudan hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

Kullanıcı adınızı girdikten sonra SMS ya da e-posta gönder seçeneklerinden birini seçip yukarıda anlattığımız işlemleri yaparak hesabınıza girebilirsiniz.

Eğer Instagram hesabınız Facebook hesabınıza bağlıysa “Facebook ile Giriş Yap” seçeneğine tıklayarak da şifre girmeye gerek kalmadan hesabınıza giriş yapabilirsiniz.



