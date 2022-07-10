Instagram ağır çekim efekti nasıl kullanılır? Instagram hikayede stop motion animasyon kullanımı adımları

Günden güne kendini geliştirmeye devam eden Instagram uygulaması, hikayeler kısmını yeni eklemelerle güncel tutmayı başarıyor. Platformda paylaşılan videolara değişik efektler ekleme imkânı sunan Instagram, kullanıcılarına düzenli olarak gelen güncellemelerle yeni özellikleri deneyimleme fırsatı sunuyor. Bu güncellemeler de kullanıcıların içerik üretimi konusunda daha yaratıcı olmalarına olanak tanıyor.

Instagram'a eklenen yeni güncellemelerden biri de hikayenizde paylaşacağınız videoya dilediğiniz gibi ağır efekt uygulayabilmeniz. Instagram video yavaşlatma özelliği ile siz de etkileyici hikayeler atabilirsiniz.

Instagram Ağır Çekim Efekti Nasıl Kullanılır?

Instagram eklediği yeni özellikleri ile kullanıcı sayısını günden güne artırmaya devam ediyor. Platform super zoom özelliğini yeni paylaşmışken şimdiler de ise kullanıcıların aklında yeni bir soru var; Instagram'da ağır çekim özelliği var mı?

Sosyal medya platoformu, ağır çekim efekti ile hikaye kısmına bir yenilik daha getirdi. Kullanıma sunulan Instagram ağır çekim efekti ile kullanıcılar eğlenceli video çekme deneyimini tekrar yaşamaya başladılar.

Instagram slow motion video hazırlamak için ilk olarak cihazınızda uygulamanın güncellenmiş hali olması gerekir. Güncellemeyi yapmanızın ardından hesap kısmının sol üst köşesindeki hikaye bölümüne geçiş yapmalısınız. Açılan hikaye bölümünde ise eller serbest kategorisinin yanında yer alan Stop-Motion butonuna geçiş yapmalısınız. Bu işlemin ardından ağır çekimde fotoğraf çekmeye hazırsınız! İşte sonrasında yapmanız gerekenler:

Uygulama üzerinden çektiğiniz fotoğraf ardından içeriğinize yazı, etiket ya da çıkartma ekleyebilirsiniz. Efekt değişikliği yapabilir, gifinizi cihaz galerisine indirebilirsiniz. Fotoğraf çekiminin ardından “bitti” butonuna basarak hikayenizi hazır hale getirebilirsiniz.

Instagram Reels için ağır çekim video hazırlama ve profilde paylaşmak için ise Slow Moton özelliğini kullanarak hikayenizi kayıt edin.

Kaydedilen içerik hikaye paylaşma ekranına geldiğinde ekranın üst bölgesinde yer alan aşağı yönü gösteren ok simgesine basın.

Bu şekilde kayıt ettiğiniz ağır çekim videonuzu cihazınıza kayıt edebilirsiniz.

Bu işlemin ardından ana sayfada yer alan paylaşım yapma butonuna tıklayın.

Ağır çekim videonuzu seçerek, profilinizde paylaşabilirsiniz.



