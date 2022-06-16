Instagram'da silinen mesajları geri getirme: Instagram silinen mesajları görme ve geri getirme nasıl yapılır?

Günümüz teknolojisi sayesinde artık sevdiklerimizle sosyal medya aracılığı ile rahatça haberleşebiliyoruz. Özünde bir fotoğraf paylaşma uygulaması olan Instagram da buna dahil. Dönemin en popüler uygulamalarından biri olan Instagram sayesinde dünyanın her ucundan insana ulaşabiliyoruz. DM dediğimiz mesajlaşma kısmı aracılığıyla herkesle gönül rahatlığıyla iletişim kurabiliyor, ilgimizi çeken postları birbirimizle paylaşabiliyoruz.

Bazen ise bir sohbeti bilerek ya da yanlışlıkla silebiliyoruz. Maalesef silinmiş bu mesajlara sonradan ihtiyaç duymak ya da başkasının biz görmeden sildiği bir mesajı merak etmek oldukça muhtemel. Böyle bir durum karşısında ise hemen Instagram’da silinmiş mesajlar geri gelir mi diye merak etmeye başlıyor, Instagram’da silinen sohbetleri görme yolları arıyoruz.

Instagram Silinen Mesajları Görme

Instagram’da silinen sohbetleri görme konusunda herkesin ilk aklına gelen yöntem, bu konu ile ilgili yardım alınabilecek bir uygulamaya başvurmak oluyor. Ancak bu yöntemde asla gözden kaçırılmaması gereken husus, bu şekilde bir yöntemin pek de güvenli olmayacağıdır. Üçüncü parti uygulamalar sizden Instagram giriş bilgilerinizi isteyecek, uygulamada hesap açmanızı talep edecektir. Üçüncü parti uygulamalarıyla Instagram'da silinen mesajlar geri gelir mi?

Instagram'da silinen sohbetleri geri getirme yöntemleri arasında yer alan üçüncü parti uygulamaları her zaman güvenli olmayabilir. Sonuçta başka bir uygulamaya kişisel bilgilerinizi verecek, dahası bu uygulamanın özel mesajlarına da erişim sağlamasına olanak tanımış olacaksınız. Kişisel verilerin çalınması ihtimali asla göz ardı edilmemesi gereken ciddi bir konudur.

Ayrıca pek çok aracı uygulama, eğer verimli bir deneyim istiyorlar ise kullanıcılardan belli bir ücret talep edebiliyor. Bu da üçüncü partilerin başka bir dezavantajı oluyor.

Aslında Instagram silinen mesajları geri getirme konusunda kullanıcılarına bir çözüm yolu sunuyor. Bunun için de tek yapmanız gereken uygulamanın kendisinden yardım istemek.

Instagram eski mesajları görme olanağını bir geri dönüşüm kutusu aracılığı ile sunmuyor. Yani bir silinenler klasörü ya da geri dönüşüm kutusu aracılığı ile Instagram geçmiş mesajları bulma sağlanamıyor.

Fakat Instagram, kullanıcılarına ondan yardım ve destek alma seçeneğini sunuyor.

İşte adım adım Instagram’dan yardım istemenin yolu:

Profilinize giriş yapın.

Sayfanın sağ üst köşesinde bulunan üç çizgi sembolüne tıklayın.

Ayarlar seçeneğine gidin.

Yardım bölümünü bulup buraya tıklayın.

Sorun bildir kısmına yardıma ihtiyaç duyduğunuz konuyu yazın. Instagram silinen mesajları geri getirme konumuz olduğu için bunu detaylı bir şekilde açıklayın. Sohbeti geri getirmek istediğiniz kullanıcı adını, mesajı silme nedeninizi ve niçin şimdi geri getirmek istediğinizi açık ve net bir şekilde belirtin.

Instagram size en kısa sürede geri dönecektir. Fakat tam olarak ne kadar beklemeniz gerektiği net değildir. Süre bir günle bir hafta arasında sürebilir. Duruma göre sürenin uzunluğu değişecektir.

Instagram silinen mesajları görme hususunda çoğu kullanıcının atladığı bir detay ise Instagram ile Facebook’un birbiri ile bağlantılı olduğu. Eğer bir Facebook kullanıcısı iseniz Instagram silinen mesajları geri getirme sizin için daha kolay olabilir.

Bu noktada önemli olan Facebook Messenger ile Instagram direkt mesajlarınızın senkronizasyonunun açık olması. Eğer bu senkronizasyon işlemi sizin tarafınızdan aktif edilmiş ise mesajlar Facebook Messenger’da kopyalanmış olabilir.

Tabii ki burada önemli olan bir Facebook hesabınızın olması ve Facebook ile Instagram mesajlarınızın senkronize edilmiş yani birleştirilmiş olmasıdır.

Günümüz teknolojisi artık internetin ve kullanıcıların her alanda korunmasını gerektiriyor. Bu gereksinim muhakkak karşılanıyor.

Instagram da Facebook ile bağlantılı olduğundan, Facebook aracılığı ile verileri korunuyor. Kullanıcıların tüm kişisel bilgileri kayıt altına alınıyor. Kullanıcı bir veriyi silse bile o bilgiler veritabanında saklanmaya devam ediyor.

Kişisel verilerin bu şekilde saklanıp korunması da kullanıcıların Instagram silinen mesajları görme talebinin karşılanabilmesini sağlıyor. Geçerli ve inanılabilir açıklamalar ile Instagram geçmiş mesajları görme talebi desteklenebildiği sürece kullanıcıların mesajlara tekrar erişmesine izin verilebiliyor.



