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Instagram kullanıcılarına müjde! Yeni özellikleri Instagram'ın başkanı Adam Mosseri açıkladı

06.01.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram'a gelecek yeni özellikler, Instagram'ın başkanı Adam Mosseri tarafından açıklandı. Mosseri'nin söylediklerine göre, bir süredir beklenen kronolojik akış artık gerçek olmaya çok yakın.

Instagram kullanıcılarına müjde! Yeni özellikleri Instagram'ın başkanı Adam Mosseri açıkladı

Instagram kullanıcıları, Meta çatısı altındaki platformun yeni özellikleri için 2021 yılı bitmeden bekleyişe geçmişti. Çünkü aralık ayında Instagram'ın başkanı Adam Mosseri, içeriklerin tarihsel olarak sıralanmasını sağlayacak kronolojik akışı yeniden sunmayı planladıklarını söylemişti. Mosseri şimdi ise kronolojik akış için beklenen müjdeyi verdi.

INSTAGRAM'A KRONOLOJİK AKIŞ GELİYOR

Adam Mosseri, Instagram'ın resmi olarak kronolojik akış seçeneklerini test ettiğini söyledi. Mosseri'nin Twitter'daki gönderisine göre, önümüzdeki dönemde Instagram'da "Ana Sayfa" (Home), "Favoriler" (Favorites) ve "Takip edilenler" (Following) olmak üzere üç farklı akış seçeneği olacak.

Instagram özellik

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INSTAGRAM'DA ANA SAYFA, FAVORİLER VE TAKİP EDENLER NELER SUNACAK?

Instagram'da Ana Sayfa akışı, mevcut Instagram deneyimini sunmaya devam edecek ve kullanıcıların zamanının en iyi şekilde değerlendirmek adına en çok görmek isteyeceklerini düşündüğü içerikleri önerecek.

Favoriler ise Instagram kullanıcılarının favladığı, en sevdiği kişilerin içeriğini kaçırmamalarını sağlayacak.

Takip Edilenler akışı ise beklenen kronolojik akışı sunacak. Bu akış seçeneği, kullanıcının takip ettiği her hesaptan kronolojik gönderilerin bir listesini sunacak.

Instagram başkanı Adam Mosseri'nin açıkladığı akış değişiklikleri şu anda test aşamasında. Instagram, bunları yakında hayata geçirmeyi planlıyor.

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