iPhone kullanıcılarına Facebook uyarısı: Tek yol uygulamayı silmek!

Facebook, bir süredir kullanıcı güvenliği ve gizliliği konusunda yoğun eleştiriler alıyor. Şirketin adının geçtiği Cambridge Analytica skandalı ve son olarak genç kullanıcıların sağlığını göz ardı ettiğine ilişkin iddialar hala hafızalarda. Şimdi ise güvenlik araştırmacıları, yeni bir uyarıda bulundu.

FACEBOOK İVMEÖLÇER İLE KONUMUNUZU BULABİLİR

Uyarının nedeni, siz izin vermeseniz bile Facebook'un iPhone'unuzdaki ivmeölçeri kullanarak konum takibi yaptığına yönelik iddialar.

Siber güvenlik araştırmacıları Talal Haj Bakry ve Tommy Mysk, Forbes'a yaptıkları açıklamada, "Facebook sürekli ivmeölçer verilerini okur. Facebook'un konumunuza erişmesine izin vermezseniz, uygulama sizi telefonunuzun ivmeölçerinin kaydettiği aynı titreşim modeliyle eşleşen kullanıcılarla gruplandırarak tam konumunuzu çıkarabilir." diyor.

Araştırmacılardan Mysk'in verdiği bir örnek ise oldukça dikkat çekici. O örneğe göre, otobüsteyseniz ve bir yolcu tam konumunu Facebook ile paylaşıyorsa, Facebook sizin yolcuyla aynı konumda olduğunuzu kolayca söyleyebilir. Çünkü her iki titreşim modeli de aynı olacaktır.

DİĞER UYGULAMALAR DA İNCELENDİ

Facebook dışında Instagram ve WhatsApp'ın da bu yolla veri toplayabildiğini söyleyen güvenlik araştırmacıları, ancak WhatsApp'ta bunu devre dışı bırakmanın mümkün olduğunu da ekledi. Ayrıca Tommy Mysk, TikTok, WeChat, iMessage, Telegram ve Signal'i test ettiğini ve bu uygulamaların kullanıcının aktivitelerini izlemek için ivmeölçer kullanmadığını tespit ettiğini belirtti.

TEK YOL FACEBOOK UYGULAMASINI SİLMEK

Facebook'un ivmeölçerden veri toplamasını durdurmanın tek yolu, görünüşe bakılırsa Facebook uygulamasını silmekten geçiyor. Çünkü bunu engellemenin başka herhangi bir yolunun bulunmadığı öne sürülüyor.

İVMEÖLÇER NEDİR?

İvmeölçer ya da akselerometre, telefonlarda yer almaktadır. Özellikle oyunlar ve mobil uygulamalar sıklıkla ivmeölçer sensöründen yararlanmaktadır.

Bu sensör, basitçe telefonun hareketlerinin eksen tabanında takip edilmesine olanak tanır.

