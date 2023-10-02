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Irak'taki düğün faciasına ölü sayısı yükseldi! Yeni görüntüler ortaya çıktı: Panik içinde kaçıştılar

02.10.2023 08:49 | Son Güncelleme:
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Irak'taki bir düğünde çıkan yangın dünyada gündem olmuştu. 107 kişinin hayatını kaybettiği yangına yüksek derecede yanıcı maddelerin sebep olduğu netleşti. İlçedeki bazı yetkililerin görevden alındığı belirtilirken olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yangının çıkış anı ve sonrasında yaşanan panik kameralara yansıdı.

Musul'un Hamdaniye ilçesindeki bir düğün salonunda 26 Eylül akşamı çıkan yangına ilişkin soruşturma raporu kamuoyuyla paylaşıldı.

"YANGININ ASIL NEDENİ..."

Bağdat'taki İçişleri Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında, Soruşturma Komisyonu Başkanı General Saad Falih, "Hamdaniye'deki düğün salonu çok sayıda yanıcı madde ile kaplanmıştı, yangın da bundan kaynaklandı. Salonda yangının hızlı şekilde yayılmasına neden olan kumaş parçaları da yangında etkili oldu. Düğün salonunun tavanı da yangının hızlı şekilde yayılmasına neden oldu. Düğün salonundaki yangının asıl müsebbiplerinden biri havai fişeklerdir." dedi.

ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

Musul'daki düğün salonu yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının 107'ye yükseldiğini kaydeden Falih, yangının kasıtlı olmadığını ancak düğün salonu sahibinden kaynaklı ihmal ve kusurdan kaynaklandığını ifade etti.

GÖREVDEN ALINDILAR

Basın toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Abdulemir Şammari de söz konusu yangında ölenlerin "şehit" sayıldığını belirtti.

Şammari ayrıca, Hamdaniye Kaymakamı İsam Behnam Metti, Hamdaniye Belediye Başkanı Rami Hıdır ve Hamdaniye sivil savunma kurumundaki ilgili yetkililerin görevden alındığını ve mahkemeye sevk edileceklerini aktardı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan yangına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yangının çıkış anı ve sonrasında yaşanan panik kameralara yansıdı.

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Kaynak: AA

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Irak düğün

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