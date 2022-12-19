İran'da ölü sayısı her geçen gün artıyor! Tedirgin eden gelişme, tüm askerleri geri çağırdılar

İran'da genç bir kızın gözaltına alınıp öldürülmesinden sonra başlayan gösteriler ülke genelinde devam ediyor. İran'ın göstericilere gözdağı vermek için başlattığı idamlara dünyadan tepkiler yağarken mollalar için esas sorun rejimin sarsılması. Ülke hem bir savaş alanına döndü hem de iç savaşın eşiğine geldi.

TÜM ASKERLERİ GERİ ÇAĞIRDILAR

Güvenlik güçleri 3 ay aralıksız süren gösteriler nedeniyle tükenme noktasına geldi. Mollalar Orta Doğu'da bulunan milislerini geri çekme kararı aldı. Suriye, Irak ve Lübnan'daki devrim muhafızları ve milis güçlerin gergin noktalara intikal ettiği öne sürüldü. Savaş bölgesinden gelen güçlerin göstericilere karşı daha sert bir tavır takınmasından korkuluyor.

ÖLÜ SAYISI 469'A YÜKSELDİ

Kanal D Haber'in haberine göre gösteriler hafiflese de direniş hız kesmedi. Milis güçlere ait bir karargah, direnişçilerin hedefi oldu. Molla rejimi yasaklamasına rağmen esnaf göstericilere olan desteği kesmedi. Başta Tahran olmak üzere birçok kentte dükkanlar açılmadı. Gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 469'a yükseldiği belirtildi.



