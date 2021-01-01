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İş fırsatları... Kova Burcu Ocak 2021 Aylık Burç Yorumu (23 Ocak - 19 Şubat)

Seray Üstün Seray Üstün 01.01.2021 10:38 | Son Güncelleme:
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Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2021 Ocak ayı Kova burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Ocak - 19 Şubat tarihleri arasında doğan Kova burçlarını bu ay neler bekleyecek? Kova burcunu 2021 Ocak ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Kariyerde yükseliş... Kova Burcu Kasım 2021 Aylık Burç Yorumu (20 Şubat - 20 Mart ) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları... İşte Kova Burcu Ocak 2021 aylık burç yorumu...

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2021 Ocak ayı kova burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Ocak - 19 Şubat tarihleri arasında doğan kova burçlarını bu ay neler bekleyecek? Kova burcunu 2021 Ocak yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında kova burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ocak aylık burçlarda kova burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.
İşte Kova Burcu Ocak aylık burç yorumu...

KOVA BURCU OCAK 2021 AYLIK BURÇ YORUMU (23 Ocak - 19 Şubat)

6 Ocak'ta Mars Boğa burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren yaşam alanınızda, yaşam düzeninizde önemli değişimler meydana geliyor. Gündeminizde yokken aniden taşınma kararı alabilir, uzun yıllardır yakın çevrenizde olan bazı kişileri aniden hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Aynı etkilerle yeni tanıştığınız insanlar ise daha hızlı hayatınıza girebilir. Yaşamınızla ilgili önemli bitiş ve başlangıç kararları aldığınız bir dönem başlıyor.
8 Ocak'ta Merkür Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Yaşamın her alanına dair kafa yorup, her konuda alternatif fikirlere sahip olacağınız bir dönem. Kendinizi sorgulayabilir, ne istediğiniz üzerine, gelecek planlarınız üzerine kafa yorabilirsiniz. Estetik müdaheleler ve operasyonlar gündeme gelebilir.
13 Ocak'ta Oğlak burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Bu bazı insanların gerçek yüzünü görmenizi, bazı insanların gerçek niyetini anlamanızı sağlayacak. Bugünlerde bazı ilişkiler kontrolünüz dışında yokuş aşağı gidebilir. Bazı ilişkiler kontrolünüz dışında bitebilir. Fakat biten ve kapanan her durum, özünde size artık fayda sağlamadığı için olacak ve yeniye yer açacaktır. Güvendiğiniz, sırtınızı yasladığınız insanlar değişiyor.
17 Ocak'ta Jüpiter ve Uranüs arasındaki bağlantının etkileriyle yaşamınızda sarsılmaz gördüğünüz alanlar yıkılıp yeni bir düzen inşa edilebilir. Kendi sınırlarınızı aşabilir, daha önce gösteremediğiniz cesareti gösterebilirsiniz. Sorunlu bir ilişki, evlilik bugünlerde sizin için daha katlanılmaz gelebilir. Abartılı bir bireysellik içinde olabilirsiniz, dikkat.
28 Ocak'ta Aslan burcunda Dolunay gerçekleşiyor. İlişkiler, dostluklar ve ortaklıklarda yepyeni gündemler oluşuyor. Bir ortaklık teklifi alabilir, iş hayatında insanlardan önemli destek ve faydalar görebilirsiniz. İş aracılığıyla yaşayacağınız tanışmalar, özel hayatınızda uzun vadeli olacak ilişkileri başlatabilir.


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