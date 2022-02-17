İşinizi uzun yıllar görecek ekonomik ve kailteli en iyi lehim makinaları

Havya da denen lehim makinaları eski dönemlerde altın ve gümüş ürünlerde yama amacıyla kullanılıyordu. Günümüzde ise her türlü elektronik ve mekanik cihaz devrelerinin yapımında kullanıyoruz. Kalay ve kurşun karışımından oluşan lehim telini yüksek ısıda eriterek devreleri bir arada tutan lehim makinaları hem hobi hem tamirat ve bakım işlerinde sıkça tercih ediliyor. Siz de ihtiyacınızı karşılayacak lehim makinası arayışındaysanız hazırladığımız listeye göz atabilir, beğendiğiniz ürünü tek tıkla ve güvenle satın alabilirsiniz. Haydi, vakit kaybetmeden başlayalım!

1. Silikon sap kısmıyla rahat kullanılan Kedelak Lehim Makinası

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Hızlı ısınan Kedelak Lehim Makinası, lehimleme işine kısa sürede başlamanıza yardımcı oluyor. 180 ila 480 derece arasındaki ısı ayarıyla ihtiyaç duyduğunuz sıcaklığı seçmenize imkan tanıyor. Silikon sap kısmı kolay kavrandığı için uzun süreli kullanımda rahat hissetmenizi sağlıyor. Ayrıca ısı yalıtımlı kaymaz özelliğiyle işlem sırasında sap kısmının elinizden kaymasını önlüyor. Üzerinde yer alan LCD ekran sayesinde makinanın sıcaklık değerlerini takip etmek mümkün. Tak ve çek uçlu tasarımıyla makinanın ucu rahatça değiştiriliyor. İki tarafı altın kaplama cihaz, güvenli kullanılıyor. Hafif yapısıyla istediğiniz yere kolayca taşınıyor. Paslanmaz çelik ve ısı yalıtımlı plastikten elde edilen ürün uzun süre size eşlik ediyor.

2. Gürültü kirliğini azaltan ERUNTOP Lehim Makinası

En iyi lehim makinası arasında yer alan ERUNTOP Lehim Makinası hem lehim kaynak istasyonu hem sıcak hava ısıtıcısı olarak kullanılıyor. LCD ekranı üzerinden lehim sıcaklığı takip edilebiliyor. Düşük gürültü seviyesi sayesinde işlem sırasında gürültüden rahatsız olmanızı engelliyor. Otomatik soğutma işlevi, makinanın kullanım ömrünü uzatırken hava ısıtıcısının korunmasını da sağlıyor. 100 ila 480 derece arasında ayarlanabilir lehim makinasını ihtiyaç duyduğunuz sıcaklığa göre ayarlamak mümkün. Plastik sap kısmı konforlu kullanım imkanı vererek uzun saatler boyunca rahat çalışmanıza yardımcı oluyor. Daha iyi sonuç alabilmek için lehim işleminin yapılacağı yeri önceden temizlemenizi tavsiye ediyoruz.

3. Sabit sıcaklık özelliğiyle SREMTCH Lehim Seti

Lehim makinesi setinde en iyiler arasında gösterilen SREMTCH Lehim Seti, seramik indüksiyon teknolojisine sahip. Cihazda 200 ila 450 drece arasında ısıtma çekirdeğini bulunuyor. Bu sayede lehim yapacağınız ürüne uygun sıcaklığı seçmek mümkün oluyor. Normal makinalara göre iki kat daha hızlı ısıtma hızı bulunan cihaz, uygulamaya hızlıca başlamanızı sağlıyor. Sabit sıcaklık sunan lehim makinası fazla ısıtma ve düşük sıcaklık sorunu yaratmıyor. LCD ekran, makinanın sıcaklık derecesi rahatça takip etmenize olanak sunuyor. Kolay düşmeyen kaynak kafası ve ısıya dayanıklı sap sayesinde güvenli kullanılıyor. Açma kapa düğmesi sayesinde makinaya anında müdahale etmek mümkün. Dört hava deliği, ısının daha iyi yayılmasını sağlıyor. Lehim setinin içinde tornavida, kablo sıyırıcı, 5 adet lehim ucu, test cihazı, bant ve havya tutucu gibi birçok ürün yer alıyor.

4. Paslanmaz çelik uçlarıyla Qfun Lehim Makinası

"En iyi lehim makinası hangisi?" diye soracak olursanız Qfun Lehim Makinası'nı tercih edebilirsiniz. Antistatik tasarımı ve ESD dedektörü sayesinde lehimleme sırasında güvende olmanızı sağlıyor. PID sıcaklık kontrol teknolojisi, makinanın sıcaklık durumunu kontrol etmenize imkan tanıyor. 6 saniyede hızlı ısıtma yapan cihaz, işleme kısa sürede başlamanızı sağlıyor. LED gösterge üzerinden makinanın sıcaklık derecesi kontrol edilebiliyor. 90 ila 480 derece arasında sıcaklık seviyesi bulunuyor. Kullanılmadığı zamanlarda kendini uyku moduna alan cihaz, ergonomik sap yapısıyla uygulama sırasında rahat kullanılıyor. Silikon ısı levhası ve kablo koruyucu ise cihazın kullanım ömrünü uzatıyor. Paslanmaz çelikten üretilen lehim uçları korozyona karşı direnç gösteriyor.

5. Güvenle kullanılan MMOBIEL YiHua Lehim Makinası

En iyi lehim makinası markası arasında yer alan MMOBIEL YiHua Lehim Makinası, profesyonel uygulamalar için tercih ediliyor. SOIC, PLCC, SMD, BGA, QFP ve CHIP'i lehimleme işlemlerinde kullanılabiliyor. Üzerinde yer alan ekranı, sıcaklık değerini gösteriyor. Analog ölçüm cihazı, büyük bağlantılarına ve lehim yerlerine kolayca uygulamanıza yardım ediyor. Profesyonel lehim makinesi, belli bir süre kullanmadığında otomatik olarak uyku moduna geçiyor ve enerji tasarrufu sağlıyor. Sıcaklığını da 200 dereceye düşürdüğü için lehim ucunun oksidasyonunu önleyerek ömrünü uzatıyor. Lehim makinası tutucudan çıkarıldıktan sonra otomatik olarak ısınmaya başlıyor. Ergonomik sap kısmı tutuş kolaylığı sağlayarak konforlu bir işlem yapmanıza yardımcı oluyor.

6. Dayanıklı yapısıyla Vastar Lehim Makinası

Vastar Lehim Makinası ısıtmalı seramik indüksiyon teknolojisiyle hızlı şekilde ısınarak lehim işlemene kısa sürede başlamanızı sağlıyor. Otomatik sabit sıcaklık, uygulama sırasında sıcaklığın azalıp artmasını önlüyor. 200 ila 450 derece arasında ayarlanabilen sıcaklık seviyesi, ihtiyacınıza uygun ayarı seçmenizi sağlıyor. 4 ısı tahliye deliği sayesinde ısıyı makine üzerinde eşit derecede yayıyor. Isıya dayanıklı silikon sap, yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklılık göstererek sıcaklığın elinize temas etmesini önlüyor. Ergonomik tasarımıyla uzun süreli kullanımlarda sizi yormuyor. Poliüretan çanta, kullanılmadığı zamanlarda makinenin zarar görmesine mani oluyor. Dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım ömrü sunuyor.

7. Vakumlu özelliğiyle Fafeicy Lehim Makinası

Çip ve ana kartı lehimlemek için kullanabileceğiniz Fafeicy Lehim Makinası'nı kompakt yapısıyla ürünü istediğiniz yerde rahatlıkla kullanmanıza olanak sağlıyor. Ergonomik sap tasarımı sayesinde uzun süreli kullanımlarda sizi yormuyor. Paslanmaz çelik uç kısmı korozyona karşı direnç göstererek uzun yıllar boyunca size eşlik ediyor. 250 volt gücüyle hızlı ısınma sağlayan cihaz, lehimleme işlemini kısa sürede yapmanıza yardımcı oluyor. Vakumlu lehim makinası, sökme işlemi sırasında oluşan parçacıkları en zorlu alanlardan bile rahatça çıkarmanızı sağlıyor. Cihazı entegre kalın katmanlı devreler için tercih etmek mümkün.

8. Yüksek gücüyle Crtkoiwa Lehim Makinası

Elektronik parça kaynağı ve cep telefonu gibi hassas elektronik ürünlerin oranımı için tercih edebileceğiniz Crtkoiwa Lehim Makinası, termostatik ayarlanabilir özelliğiyle işinizi kolaylaştırıyor. 200 ila 480 derece arasında ayarlanabilen ısı seviyesiyle uygulanacağı ürüne uygun sıcaklığı seçmenizi sağlıyor. LED lehim makinası kullanımı sırasındaki sıcaklığı doğru şekilde takip etmenize yardımcı oluyor. Yüksek gücüyle hızlıca ısınan lehim makinası, sıcaklığı kısa sürede dengeleyerek lehimleme işine en kısa sürede başlamanızı sağlıyor. Antistatik tasarımı, makinanın hassas bileşenlerinin zarar görmesini önlüyor. Tutucu haznesi lehim çubuğunu sıcakken koyabileceğiniz alan sunarak cihazın etrafa zarar vermesini önlüyor.

9. İşinizi kolaylaştıran Kstyhome Lehim Makinası

Takı işçiliğinde, elektronik sanayide ve onarım işlerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz Kstyhome Lehim Makinası, 3 farklı lehim ucuna sahip. Havya standı, lehim ucunun sıcakken koyabileceğiniz alan oluşturarak cihazın etrafa zarar vermesini önlüyor. 200 ila 450 derece arasındaki sıcaklık ayarıyla ihtiyaç duyduğunuz sıcaklık derecesini ayarlamanıza imkan tanıyor. LCD ekran sayesinde cihazın sıcaklık derecesi takip edilebiliyor. Multi metresi bulunan lehim makinası; diyot, direnç, doğru akım, DC gerilim ve diğer parametreleri ölçmenize imkan tanıyor. Ergonomik sap kısmı, lehimleme sırasında sizi yormuyor. Plastik ve metalden elde edilen cihaz, uzun yıllar sorunsuz kullanılıyor. Poliüretan saklama çantası, kullanılmadığı zamanlarda cihazı toz ve kirden koruyor.

10. LCD ekrana sahip ERSA Lehim Makinası

ERSA Lehim Makinası, 80 watt gücüyle lehimleme işlerinizi kısa sürede tamamlamanızı sağlıyor. 150 ila 450 derece arasındaki sıcaklık derecesinden ihtiyacınıza uygun ısıyı seçmenize imkan tanıyor. Otomatik kapanma fonksiyonuyla çalışmadığı durumlarda kendini kapatıyor. Bu sayede elektrik tasarrufu sağlıyor. LCD ekran, lehim makinasının sıcaklık derecesini takip etmenize yardımcı oluyor. Açma kapa düğmesi ise cihaza müdahale etmenize imkan tanıyor. Havya tutma yeri, cihazın uç kısmı sıcakken etrafa zarar vermesini önlüyor. Dayanıklı materyallerden üretilen lehim makinası uzun yıllar boyunca size eşlik ediyor.

11. Kompakt tasarımıyla Valkyrie Lehim Makinası

80 watt gücüne sahip Valkyrie Lehim Makinası, 5 değişik boyda lehim ucuyla farklı ürünler üzerinde çalışmanıza imkan veriyor. 180 ila 480 derece arasındaki sıcaklık ayarını istediğiniz düzeyde ayarlamak mümkün. Isı yayma kolu, uzun süreli kullanımda rahat hissetmenizi sağlıyor. Tak çek uç tasarımı, lehim uçlarını kısa sürede zorlanmadan değiştirmenizi sağlıyor. Çift tarafı altın kaplama cihaz, güvenli bir kullanım sunuyor. Hafif yapısıyla ihtiyaç duyduğunuz her yere taşınıyor. Silikon sapı kaymaz özelliğiyle işlem sırasında rahat kontrol imkanı sağladığı için istediğiniz sonucu almanıza yardımcı oluyor. LCD ekranı üzerinden lehimin sıcaklık derecesi takip edilebiliyor. Paslanmaz çelik uç kısmı korozyona karşı direnç gösteriyor. Plastikten üretilen ürün uzun yıllar boyunca kullanılıyor.

12. Kolay taşınan Exeo Lehim Makinası

6.5 cm kablo uzunluğuyla geniş bir alanda hareket imkanı sunan Exeo Lehim Makinası'nı radyo, bilgisayar ve LED ürünleri lehimlemenizi sağlıyor. 200 ila 450 derece arasındaki sıcaklık değerinden ürüne uygun seçimi yapmanıza olanak tanıyor. LCD ekran, sıcaklık değerini takip etmenize yardımcı olurken termostat özelliği ise sıcaklığı kontrol ediyor. Fişe taktığınız anda otomatik olarak ısınmaya başlayan lehim makinası, yumuşak sap kısmı sayesinde rahat kullanılıyor. Kaymaz özelliğiyle ince işleri düzgün şekilde yapmanızı sağlıyor. Paslanmaz çelikten üretilen uç kısmı korozyona karşı direnç gösteriyor. Hafif yapısıyla kolayca taşınıyor. Dayanıklı tasarımıyla uzun yıllar sorunsuz kullanılıyor. Parmaklarınızın yanmasını önlemek için işlem sırasında lehim sehpası kullanmanız tavsiye ediliyor.

13. Gazla çalışan Jacksking Lehim Makinası

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Gazlı lehim makinası markaları arasında yer alan Jacksking Lehim Makinası, 4 değişik başlık ucu sayesinde farklı ürünleri lehimlemek için kullanılabiliyor. Gazla çalışan cihaz, elektriğin olmadığı yerlerde lehimleme işlemi yapmanıza imkan veriyor. 250 ila 450 derece arasındaki sıcaklık seviyesinden istediğiniz dereceyi seçmenize olanak tanıyor. Alüminyum alaşım sap kısmı, avucunuza tam oturarak rahat bir uygulama yapmanızı sağlıyor. Esnek standı kullanılmadığı zamanlarda makinanın sabit durmasını ve etrafa zarar vermesini önlüyor. "Lehim makinası nasıl kullanılır?" diye merak ediyorsanız kısaca anlatalım. Alt kısımda bulunan gaz doldurma kısmından hazneye gazı doldurun. Ardından açma kapama tuşuna basarak makinayı çalıştırın. Lehim makinası kullanıma hazır.

14. Uzun yıllar boyunca size eşlik edecek Baku Bk-938 Lehim Makinası

Sizin için seçtiğimiz son tavsiye olan Baku Bk-938 Lehim Makinası'nı cep telefonu, laptop ve hobi amaçlı radyo tamiri için tercih edilebiliyor. 50 ila 480 derece arasında ısı derecesi bulunuyor. Bir dakikadan daha kısa sürede 480 derece çıkabilen cihaz, lehimleme işini kısa sürede yapmanızı sağlıyor. 24 saate kadar kesintisiz kullanım imkanı veren lehim makinası, %70'e kadar enerji tasarrufu sağlıyor. Kısa sapı sayesinde lehim yaparken mükemmel dengeyi yakalıyor ve ince iş gerektiren işlemleri sorunsuz yapmanıza yardımcı oluyor. Hafif yapısıyla işlem sırasında kolunuzu yormuyor.