Isısız saç düzleştiren maske tarifi! Düzleştirici kullanmadan hayalinizdeki saçlara kavuşun

Saçınızı sürekli olarak düzleştiriyorsanız ve saçınızda zaman içerisinde kırılmalar meydana geldiyse bu duruma son vermeniz gerekiyor olabilir. Saçınıza brezilya fönü etkisi yaratacak saç düzleştirici maske tarifleri ile düzleştirici ihtiyacınızı bitirebilirsiniz. Bu düzleştirici maske tarifleri hem saç şeklinizi değiştirirken saçınıza bakım yaparak parlak ve sağlıklı bir görünüm yaratıyor.

SAÇ DÜZLEŞTİREN MASKE TARİFLERİ

SÜT VE YUMURTA MASKESİ

2 bardak süt ve 1 yumurtayı 10 dakika karıştırın, daha sonra sıvıyı kuru saçınıza friksiyon yaparak yedirin. Yarım saat kadar bir bone ile kapatarak bekleyin ve normal bir şampuan ve saç kremi kullanarak yıkayın.

HİNDİSTAN CEVİZİ SÜTÜ VE LİMON SUYU MASKESİ

1 bardak Hindistan cevizi sütü, 1 limon suyu, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 3 yemek kaşığı mısır nişastayı düşük sıcaklıkta pişirin. Karışımı soğutun ve 20 gün buzdolabında bekletin. Çıkarıp saça uygulayın. 30-40 dakika sonra yıkayın ve kurulayın.

BAL VE SÜT MASKESİ

1 çorba kaşığı saf bal ve 1 su bardağı sütü karıştırın. Saçınıza uyguladıktan sonra 1 saat kadar bekletin. Her zamanki gibi yıkayıp durulayın.

Bu saç düzleştirici maskeler saça 1-2 haftada bir uygulanabilir. Sabırlı olabilirseniz, saçınızın birkaç ay içerisinde nasıl sakinleşmiş, yumuşak ve düzgün olduğunu göreceksiniz.

