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İSKİ su kesintisi 6 Şubat 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

06.02.2021 12:38 | Son Güncelleme:
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İSKİ su kesintisi 6 Şubat 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

İstanbul’da bazı bölgelerde 6 Şubat 2021 tarihinde şebeke hattı arızası ve ana isale hattı yenilemesi gibi nedenlerle su kesintisi yaşanıyor. Yapılan çalışmalar sebebiyle su kesintisi yaşanan ilçe ve mahallelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı araştırılıyor. İSKİ’nin resmi internet sitesindeki "arıza kesinti" bölümünde konuyla ilgili detaylı bilgi bulunuyor. İşte 6 Şubat İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merakla araştırılmaya devam ediyor. Konuyla alakalı olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti nedenleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm detaylar...

istanbul su kesintisi

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre sular ne zaman gelecek 6 Şubat sorusunun cevabı ilçelere ve mahallelere göre farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle gerçekleştiği için internet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa bile depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve kesintinin giderileceği saatler neler?

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6 ŞUBAT İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

6 ŞUBAT İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

ATAŞEHİR SU KESİNTİSİ

Ataşehir ilçesinde kesintiden etkilenen Küçükbakkalköy mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 6 Şubat 2021 12.05’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 6 Şubat 2021 tarihinde 17.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

AVCILAR SU KESİNTİSİ

Avcılar ilçesinde kesintiden etkilenen Denizköşkler mahallesi, Merkez mahallesi, Ambarlı mahallesi ve Cihangir mahallesinde şebeke hattı vana montajı / değişimi nedeniyle 6 Şubat 2021 10.06’da başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 6 Şubat 2021 tarihinde 13.30 civarında bitmesi öngörülüyor.

ESENYURT SU KESİNTİSİ

Esenyurt ilçesinde kesintiden etkilenen Akçaburgaz mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 6 Şubat 2021 12.11’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 6 Şubat 2021 tarihinde 14.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

Esenyurt ilçesinde kesintiden etkilenen Selahaddin Eyyubi mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 6 Şubat 2021 12.12’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 6 Şubat 2021 tarihinde 13.30 civarında bitmesi öngörülüyor.

KAĞITHANE SU KESİNTİSİ

Kağıthane ilçesinde kesintiden etkilenen Telsizler mahallesi, Yahya Kemal mahallesi, Çeliktepe mahallesi, Gültepe mahallesi, Harmantepe mahallesi ve Ortabayır mahallesinde 500 mm çaplı ana isale hattı arızası nedeniyle 6 Şubat 2021 11.55’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 6 Şubat 2021 tarihinde 17.00 civarında bitmesi öngörülüyor. İSKİ'nin internet sitesinde konuyla ilgili olarak "Kağıthane-Telsizler Mahallesi'nde Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır." açıklaması yer alıyor.

SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ

Sultangazi ilçesinde kesintiden etkilenen Zübeyde Hanım mahallesi, Yunus Emre mahallesi, Gazi mahallesi ve 75. yıl mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 6 Şubat 2021 11.26'da başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 6 Şubat 2021 tarihinde 14.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

Sultangazi ilçesinde kesintiden etkilenen 50. yıl mahallesi ve Uğur Mumcu mahallesinde 250 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 6 Şubat 2021 11.53'de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 6 Şubat 2021 tarihinde 15.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

Aynı zamanda vatandaşlar İSKİ'nin internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak planlı olmayan kesintiler ya da sorunlar için kolayca arıza kaydı da oluşturabiliyor.

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