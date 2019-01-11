"İslam karşıtlığının suç olduğunu Batı kamuoyuna anlatmak gerek"

MUHAMMET İKBAL ARSLAN - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatında (AGİT) Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Özel Temsilcisi Büyükelçi Prof. Mehmet Paçacı, "İslam karşıtlığının bir suç olduğunu gereken bütün yollarla Batı kamuoyuna anlatmak gerekiyor." dedi. AGİT Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Özel Temsilciliği görevine başlayan Büyükelçi Paçacı, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Büyükelçi Mehmet Paçacı, İslam karşıtlığının suç teşkil ettiğini Batı kamuoyuna bütün yollarla anlatılması gerektiğini söyledi. Paçacı, görev süresi boyunca İslam karşıtlığı ve Müslümanlara karşı tahammülsüzlük gibi konularda sahada araştırmalar yapacaklarını ifade etti. Paçacı, yapılan saha araştırmalarının raporlanacağını ve bunların AGİT'in gündemine getirileceğini vurguladı. Son yıllarda İslam karşıtı olaylarda büyük artış olduğunun altını çizen Paçacı, "Türkiye, İslam karşıtlığıyla ilgili olayları her zaman yakından takip ediyor. Başta Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve ve ilgili diğer kurumlar bu konuya çok önem veriyor. O bakımdan bir Türk diplomatın bu görevde olması çok önemli." dedi.

Müslüman karşıtlığının kültürel temeli olduğuna dikkati çeken Paçacı, son yıllarda yaşanan olaylara bakıldığında medyanın ve siyasetin buradan beslenmeye çalıştığına işaret etti. - "İslamofobiye anti-semitizm kadar önem verilmiyor" Özellikle siyasetin Müslüman karşıtlığından beslenmeye çalıştığını belirten Paçacı, şöyle devam etti: "Esasında İslam karşıtlığının bir nefret suçu olarak kabul edilmesi gerekir. İslamofobiye anti-semitizm kadar önem verilmediği açık bir gerçek. Eğitimden siyasete, medyadan yönetimlere kadar İslam karşıtlığının görüldüğü Avrupa ülkelerinde çaba gösterilmesi gerekiyor. İslamofobinin suç olduğunu uygun yollarla kamuoyuna anlatmak gerekiyor. Bu kapsamlı ve uzun soluklu bir çaba olacaktır. Ben de bu görevi hakkıyla yerine getirmek için üzerime düşeni en iyi bir şekilde yapma gayreti içinde olacağım." Paçacı, devraldığı görev kapsamında, özellikle Avrupa'da Müslümanlara ve Türklere karşı artan ırkçı saldırıları gözlemlemek ve Avrupa ile AGİT'in gündemine getirmenin yer aldığını söyledi.