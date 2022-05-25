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İsmail Koncuk kimdir? İYİ Parti'ye katılan İsmail Koncuk nereli ve kaç yaşında? İYİ Parti'den neden istifa etmişti?

25.05.2022 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmail Koncuk, İYİ Parti'den istifa ettikten sonra Zafer Partisi'ne geçmişti. Bu partiden de istifa eden Adanalı siyasetçi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki İsmail Koncuk kimdir? İYİ Parti'ye katılan İsmail Koncuk nereli ve kaç yaşında? İYİ Parti'den neden istifa etmişti? İşte detaylar...

İsmail Koncuk kimdir? İYİ Parti'ye katılan İsmail Koncuk nereli ve kaç yaşında? İYİ Parti'den neden istifa etmişti?

İsmail Koncuk, İYİ Parti'ye geri dönmesi sebebiyle günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Adanalı siyasetçiye rozetini Meral Akşener takacak. Vatandaşlar internette; İsmail Koncuk kimdir? İYİ Parti'ye katılan İsmail Koncuk nereli ve kaç yaşında? İYİ Parti'den neden istifa etmişti? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Adanalı siyasetçinin biyografisi ve kariyerine ilişkin detaylar haberimizde...

İSMAİL KONCUK KİMDİR?

İsmail Koncuk 24 Mayıs 1959 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi.

İsmail Koncuk Eskişehir Eğitim Enstitüsü İngilizce Bölümünden mezun oldu.

Öğretmenlik görevine Konya'da başladı, Adana'da devam etti. Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2018 yılında emekli olarak İYİ Parti'ye geçti ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

İYİ PARTİ'YE KATILAN İSMAİL KONCUK NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

63 yaşındaki Adanalı siyasetçi İsmail Koncuk, evli ve 2 çocuk babasıdır.

İYİ PARTİ'DEN NEDEN İSTİFA ETMİŞTİ?

2018 Türkiye genel seçimleri sonucunda İYİ Parti'den Adana milletvekili olan İsmail Koncuk 16 Kasım 2020 tarihinde İYİ Partiden istifa etmiştir.

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İYİ Parti Zafer Partisi
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