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İspanya'da uçak ve helikopter çarpıştı: 7 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 19:48 | Son Güncelleme

Mayorka Adası'nda bir helikopter ile hafif uçağın havada çarpışması sonucu 7 kişi öldü

MADRİD (AA) - İspanya'nın doğusundaki Mayorka Adası'nda uçak ve helikopterin havada çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Mayorka yerel yönetiminden yapılan açıklamada, Camino Viejo de Costix bölgesinde öğle saatlerinde bir hafif uçak ile helikopterin havada çarpıştıkları bildirildi. Kazada helikopterde bulunan 2'si çocuk 5 kişi ile hafif uçaktaki 2 kişinin öldüğü belirtildi.

Kazanın olduğu yerdeki bazı evlerin çatısına ve bahçesine, helikopter ve uçak parçalarının düştüğü kaydedildi.

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