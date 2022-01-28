HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail Başbakanı Naftali Bennett: Filistin devletinin kurulmasına karşıyım

İsrail Başbakanı Naftali Bennett: Filistin devletinin kurulmasına karşıyım

28.01.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu ifade ederek Filistin devleti için siyasi müzakerelere izin vermeyeceğini ileri sürdü. Ayrıca Bennett, "Başbakan olduğum sürece Oslo (Anlaşması'nın uygulanması) diye bir şey olmayacak" diye konuştu.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett: Filistin devletinin kurulmasına karşıyım

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Israel Today gazetesine açıklamalarda bulundu. Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu ifade eden Bennett, "Başbakan olduğum sürece Oslo (Anlaşması'nın uygulanması) diye bir şey olmayacak" diye konuştu.

"DURUŞLARIM DEĞİŞMEDİ"

Bennett verdiği demeçte, "Ben sağ kesimindenim ve duruşlarım değişmedi. Hala Filistin devletinin kurulmasına karşıyım ve devletimizi savunmaya devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

Filistin yönetiminden herhangi bir liderle bir araya gelmeye hazır olmadığını söyleyen Bennett, Filistin devleti için siyasi müzakerelere izin vermeyeceğini ileri sürdü.

"OSLO DİYE BİR ŞEY OLMAYACAK"

Kabinesindeki dışişleri ve savunma bakanlarının Filistinli yetkililerle yaptığı görüşmelere işaret ederek, "Her iki bakanın siyasi anlamda bir adım atma yetkileri yok" diyen Bennett, "Başbakan olduğum sürece Oslo (Anlaşması'nın uygulanması) diye bir şey olmayacak." sözlerine yer verdi.

OSLO ANLAŞMASI

Filistin ve İsrail arasındaki barış anlaşması çabalarının çerçevesini çizen Oslo Anlaşması, 13 Eylül 1993'de dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Şimon Peres ile o zaman Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) müzakereci ismi Mahmud Abbas tarafından Washington'da imzalanmıştı.

Anlaşma gereğince Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde Filistinliler için özerk yönetim kuruldu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ocak 2018'de yaptığı açıklamada, Oslo Anlaşması'nın artık "öldüğünü" söylemişti.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştıSosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştı
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Askeri yığınak artıyor! Birlikler teyakkuza geçtiAskeri yığınak artıyor! Birlikler teyakkuza geçti
Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası Ece Erken'den ilk paylaşım

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası Ece Erken'den ilk paylaşım

Cinsel ilişki itirafı şaşırtmıştı! Bikinili pozları olay oldu

Cinsel ilişki itirafı şaşırtmıştı! Bikinili pozları olay oldu

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı görüntüleri ortaya çıktı!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı görüntüleri ortaya çıktı!

"Asker cenazesi" dedi, tabutu açtırınca gözlerine inanamadılar! Her şeyi itiraf etti

"Asker cenazesi" dedi, tabutu açtırınca gözlerine inanamadılar! Her şeyi itiraf etti

Kılıçdaroğlu'nun ihale iddiasına Bakan Karaismailoğlu'ndan yanıt

Kılıçdaroğlu'nun ihale iddiasına Bakan Karaismailoğlu'ndan yanıt

İlginizi Çekebilir

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

3 çocuk babası uyurken dehşeti yaşadı! Uyandığında şoke oldu: Oh ne iyi yaptım

3 çocuk babası uyurken dehşeti yaşadı! Uyandığında şoke oldu: Oh ne iyi yaptım

Tıraş işlerini evde şipşak halletmek isteyen erkekler...

Tıraş işlerini evde şipşak halletmek isteyen erkekler...

Cesedi parçalara bölüp foseptiğe attı, kan donduran sözler

Cesedi parçalara bölüp foseptiğe attı, kan donduran sözler

Sakın ertelemeyin! Anında doktora gidin

Sakın ertelemeyin! Anında doktora gidin

İmamoğlu'ndan sert tepki: "Vali Yerlikaya ile de görüştüm..."

İmamoğlu'ndan sert tepki: "Vali Yerlikaya ile de görüştüm..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.