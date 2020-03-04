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İsrail’de taraftara karantina uyarısı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.03.2020 17:00 | Son Güncelleme

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de geçtiğimiz hafta maç izleyen taraftarlara karantina uyarısı yapıldı.

İsrail’de taraftara karantina uyarısı

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de geçtiğimiz hafta oynanan Makkabi Tel Aviv ile Hapoel Tel Aviv maçını izleyen bir gençte koronavirüs tespit edilmesi yetkilileri harekete geçirdi.

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ismi açıklanmayan gençte koronavirüs tespit edilmesinin ardından maçı izleyen taraftarlara seslenerek kendilerini seslenerek taraftara kendilerini karantinaya alması uyarısı yapıldığı aktarıldı.

Koronavirüsünün gence, alışveriş yaptığı oyuncak dükkanında İtalya’yı ziyaret eden ve korona testi pozitif çıkan bir görevliden bulaştığına inanılıyor.

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israil Karantina maç

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