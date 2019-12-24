HABER

İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Türkiye-Libya anlaşmasına karşıyız

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 02:56 | Son Güncelleme

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırasına karşı olduklarını ancak bunun savaş gemileri gönderecekleri anlamına gelmediğini söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Türkiye-Libya anlaşmasına karşıyız

Türkiye ile Libya arasında geçen ay imzalanan anlaşma, İsrail'den Avrupa'ya doğal gaz taşımak için Akdeniz'in altında inşa edilmesi planlanan boru hattının güzergahını keserek projeyi imkansız hale getiriyor. Buna rağmen İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi söz konusu doğal gaz boru hattının inşası için önümüzdeki ay anlaşma imzalamaya hazırlanıyor.

İsrail'in Kanal 13 televizyonuna röportaj veren Katz, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun geçen cuma günü Güney Kıbrıs Rum yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'a "Türkiye-Libya anlaşmasının yasa dışı olduğunu söylediği" yönünde basında yer alan haberlerle ilgili kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Söz konusu açıklamayı teyid eden ve bunun Tel Aviv yönetimin resmi pozisyonu olduğunu ifade eden Katz şunları kaydetti:

"Bu anlaşmayı yasa dışı görmemiz Türkiye'ye savaş gemileri göndereceğimiz anlamına gelmiyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "hasım" olarak gördüklerini söyleyen Katz, "Ancak İsrail de NATO üyesi olan Türkiye de bir çatışma istemiyor. " dedi.

Katz'ın Türkiye-Libya anlaşmasına yönelik sözleri, Tel Aviv yönetiminden konuyla ilgili gelen ilk resmi açıklama olma niteliği taşıyor.

Türkiye ile Libya'daki UMH arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı. (AA)

Acun Ilıcalı açıkladı: 'Bu dizide rol almak istediğini söyledi' Acun Ilıcalı açıkladı: 'Bu dizide rol almak istediğini söyledi'
Eve dönen eşi fark etti! Ölümden döndü!Eve dönen eşi fark etti! Ölümden döndü!
Kırmızı ışıkta feci kaza! Demir profiller ön camdan içeri girdi!Kırmızı ışıkta feci kaza! Demir profiller ön camdan içeri girdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akdeniz doğal gaz israil İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz Libya Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

60 saatlik kesinti! Vatandaşlar akın etti

60 saatlik kesinti! Vatandaşlar akın etti

Mansur Yavaş harekete geçti! 'Rüşvet' iddiasında flaş gelişme

Mansur Yavaş harekete geçti! 'Rüşvet' iddiasında flaş gelişme

Acı haber! Yanarak telef oldular

Acı haber! Yanarak telef oldular

'Uyarıyoruz' dedi ve açıkladı: Türkiye bu yükü tek başına kaldırmayacak

'Uyarıyoruz' dedi ve açıkladı: Türkiye bu yükü tek başına kaldırmayacak

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eve dönen eşi fark etti! Ölümden döndü!

Eve dönen eşi fark etti! Ölümden döndü!

Kırmızı ışıkta feci kaza! Demir profiller ön camdan içeri girdi!

Kırmızı ışıkta feci kaza! Demir profiller ön camdan içeri girdi!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti! Sokağı kan gölüne çevirdiler!

Maskeli saldırgan dehşeti! Sokağı kan gölüne çevirdiler!

7 sayfalık Türkiye notu ortaya çıktı! Trump s-400 yaptırımına karşı çıkmış!

7 sayfalık Türkiye notu ortaya çıktı! Trump karşı çıkmış!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a sert tepki: Protesto ediyoruz

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Protesto ediyoruz

Boğaz'da korkunç olay! Yolcuların gözü önünde vapurdan atladı!

Boğaz'da korkunç olay! Denizden cesedi çıkarıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.