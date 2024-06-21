İsrail'in yeni 'saldırı planı' onaylanmıştı! BM'den dikkat çeken açıklama: "Dünya bunu kaldıramaz"

Geçtiğimiz günlerde İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin ve Operasyonlar Bölümü Başkanı Tümgeneral Oded Basyuk'un, Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığı bildirilmişti.

HAZIRLIKLAR ARTIRILACAK

Ayrıca açıklamada, Gordin ve Basyuk’un gerçekleştirdiği durum değerlendirmesinde birliklerin sahadaki hazırlıklarının arttırılmasına devam edilmesi yönünde karar alındığı bilgisine yer verildi.

SALDIRILAR ARTMIŞTI

Bu gelişme üzerine İsrail, Lübnan'a saldırılarını yoğunlaştırmıştı.

'İKİNCİ BİR GAZZE' İFADESİ

BM Genel Sekreteri Guterres, Lübnan-İsrail sınırındaki gerilime dikkati çekerek, "Bölge ve dünya Lübnan’ın ikinci bir Gazze olmasını kaldıramaz." dedi.

İSRAİL FİLİSTİN ÇADIRLARINI HEDEF ALDI ONLARCA ÖLÜ...

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarının olduğu El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 25 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

FİLİSTİN SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLADI

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalaması sonucu 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 50 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıkları da İsrail ordusuna ait tankların Mevasi bölgesinde Filistinlilerin çadırlarının olduğu bölgeleri bombaladığını, çadırlarda yangın çıktığını aktardı.

'GÜVENLİ BÖLGELER' ARASINDA YER ALIYORDU

Han Yunus ile Refah kentlerine uzanan Mevasi bölgesi, İsrail ordusunun göçe zorladığı Filistinlilerin gitmesini istediği "güvenli bölgeler" arasında yer alıyordu.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





