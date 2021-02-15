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İsrail mahkemesi Filistin'in 'ihtiyar delikanlısı'nın gözaltı süresini bir kez daha uzattı

15.02.2021 22:18 | Son Güncelleme:
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İsrail mahkemesi Filistin'in 'ihtiyar delikanlısı'nın gözaltı süresini bir kez daha uzattı

İsrail mahkemesi, gençlerle omuz omuza İsrail askerlerine taş atarken AA kameramanının çektiği görüntüler neticesinde dünyaca tanınan Filistinli Hacı Said Arme'nin (Ebu’l Abd) gözaltı süresini üçüncü kez uzattı.

Ebu’l Abd’ın oğlu Muhammed Arme AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail’in Ofer Askeri Mahkemesinin, 51 yaşındaki babasının gözaltı süresini mart ayının başına kadar uzattığı belirtti.

SAĞLIĞI İYİ

Hazırlanan iddianamede babasının İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilere taş atmakla suçlandığını hatırlatan Arme, babasının moralinin ve sağlığının iyi olduğunu sözlerine ekledi.

Ebu’l Abd, İsrail’in Yahudi yerleşim birimi inşa etmeyi planladığı Deyr Cerir’in Eş-Şurfe bölgesinde, 1 Ocak'ta düzenlenen gösteride, başında puşisi ve kufiyesi, üstünde cellabiyesi, beyaz sakalı ve elindeki sapanıyla Filistinli gençlerle İsrail askerlerine taş atarken AA kameramanı Hişam Ebu Şakra tarafından görüntülenmişti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Sosyal medya kullanıcılarının büyük takdirini toplayan 51 yaşındaki Ebu’l Abd için sapanı büyük bir maharetle kullandığı, İsrail askerlerinin mermilerinden çevik manevralarla kaçabildiği yönünde yorumlar yapılmıştı.

İsrail askerleri, direniş saflarının "ihtiyar delikanlısı" olarak adlandırılan Ebu’l Abd'ı 8 Ocak gecesi Ramallah'taki Deyr Cerir beldesinde bulunan evine baskın düzenleyerek gözaltına almıştı.

Ofer Askeri Mahkemesi, 14 Ocak'ta da Ebu’l Abd’ın gözaltı süresini uzatmıştı. (AA)

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