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İsrail protestosunun dozu taştı: Bursa'daki 2 bin yıllık tarihi surları görenler tepkili! "Bunun yeri burası değil, çok kişi de görmez"

19.12.2023 09:41 | Son Güncelleme:
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Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir katliama imza atan İsrail'e tepkiler dinmek bilmedi. Ancak protestoların dozu bazen tartışmalara yol açacak boyutlara varıyor. Bunun son örneği Bursa'da 2 bin yıllık geçmişi üzerinde taşıyan surlarda yaşandı. Vatandaşlar İsrail nefretini kadim surların üzerine kazıdı. Haliyle bu protesto tepki topladı.

İsrail protestosunun dozu taştı: Bursa'daki 2 bin yıllık tarihi surları görenler tepkili! "Bunun yeri burası değil, çok kişi de görmez"

Onca medeniyete başkentlik yapmış Bursa'nın tarih kokan İznik ilçesinde 2 bin yıllık surlar, sprey boyalarla İsrail karşıtlarının öfkesini gösterme yeri oldu. Turistler de bölge esnafı da boykotun, protestonun yerinin burası olmadığını düşünüyor.

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İSRAİL NEFRETİ KADİM SURLARA TAŞTI

Bizans, Roma, Osmanlı ve Selçuklu olmak üzere 4 medeniyete başkentlik yapmış Bursa’nın İznik ilçesinde şehir merkezini çevreleyen 2 bin 500 yıllık tarihi surların Lefke kapı bölümünde kimliği belli olmayan kişiler sprey boyalar ile İsrail’i boykot edip, nefretlerini surların üzerine "Katil İsrail" yazarak dile getirdi. Vatandaşlar ise kimliği belirsiz kişilerin sura yazı yazdığı o anı fotoğrafladı.

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TURİSTLER DE "YERSİZ" BULDU

Tarihi surlara "Kahrol İsrail Katil İsrail" yazan kişilerin kim olduğu bilinmiyor. Bölgeye gelen turistler ise boykotu destekliyor ama yerinin burası olmadığını söylüyor.

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"BURADAKİ YAZILARI ÇOK KİŞİ GÖRMEZ"

İznik sahilinde kafe işletmecisi Bekir Uslu, ” İsrail’in zulmüne hepimiz karşıyız. Müslümanlar olarak bu zulmün hep karşısında durduk., Zulme karşı duruşumuzu 2 bin yıllık surlarımıza yazı yazarak değil, İsrail’in ürettiği malları satın almayı keserek göstermeliyiz. Önemli olan bizim İsrail’e olan tepkimizi daha varlıklı daha farklı yerlerde gösterebilmek. Buradaki yazılan yazıları çok kişinin göreceğini zannetmiyorum. Alışveriş yaparken İsrail mallarını almamaya dikkat edersek daha etkili olacağını düşünüyorum” dedi.

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(İHA)

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Bursa İznik İsrail Protesto sur
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