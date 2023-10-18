'İsraillilerle konuştuk' dedi, canlı yayında anlattıkları dehşete düşürdü: "'Onların hepsi terörist, hepsi ölmeli' diyorlar"

İsrail'in dün akşam yaptığı katliam gibi saldırı tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Gazze'de vurulan hastanede 500'den fazla insanın hayatını kaybettiği bildirildi. Ölenlerin çoğunun bebek, çocuk ve kadın olduğu saldırıya tüm dünya büyük bir tepki gösterirken, gözler İsrail cephesine çevrilmişti.

İsrailli bazı yetkililerin söz konusu saldırı sonucu pişmanlık duymayan açıklamaları peş peşe gelirken, ilerleyen saatlerde ise söz konusu saldırıyı kendilerinin yapmadığını savunan açıklamalar yapıldı.

Çatışmaların başladığı ilk günden bu yana bölgede olan gazeteci Mehmet Akif Ersoy, Habertürk'teki canlı yayında bölgedeki son durumu aktardı.

Ersoy; tüm dünyayı ayağa kaldıran hastane saldırısına rağmen İsraillilerin büyük bir çoğunluğunun 'Onların hepsi terörist hepsi ölmeli' görüşünde olduğunu aktardı.

Gazeteci Ersoy'un açıklamaları şöyle;

İSRAİL GECE BOYU BOMBARDIMANA DEVAM ETTİ

"Dün akşam bombardıman oldu, hastane vuruldu, 500'den fazla insan hayatını kaybetti. Tüm dünyada İsrail'e yönelik tepkiler, ABD dahil 'Bu nedir?' durumuna geldi. İsrail burada durmadı, saldırılarına devam etti. İsrail hastaneyi vuracağını daha önce söyledi. O kadar insan öldü, bombardımanı da bitirmedi. Gece boyu devam etti. Sabah saatlerinde de hava operasyonu devam etti.

BÖLGE ÜLKELERİ DE SAVAŞ ÇEKMEK Mİ İSTİYOR?

İsrail hiç geri adım atmayacağını, savaşı devam ettireceğini söylüyor. Bunu iyi anlamak gerekiyor. Tüm dünyanın tepkisini çekeceği böyle bir saldırı tam da Biden ziyareti öncesi neden yapıldı? İsrail, bölge ülkelerini de içine çekeceği bir savaş mı istiyor? Amerika'yı da bu işin içine çekmeye mi çalışıyor? 7 Ekim saldırısında İsrail'in prestiji çok sarsıldı.

"SOKAKLARDA FİLİSTİN KARŞITLIĞI HAKİM"

İsrail'de şu an aşırı sağ iktidarda ve sokaklarda çok ciddi Hamas karşıtlığı var ve bu artık Gazze, Filisitn karşıtlığına dönüşmüş durumda.Yani sivillerin öldürülmesi karşısında sıfır kaygıya neden olan bir durum hakim.

İSRAİLLİLER: "ONLARIN HEPSİ TERÖRİST HEPSİ ÖLMELİ"

Burada İsraillilerle konuştuğunuzda Gazze ve Filistinliler için 'onların hepsi terörist hepsi ölmeli' dendiğini de biliyorum. Halkın çoğu böyle düşünüyor.

Bu nedenle Biden'la yapılacak görüşme sonrası her şeyin daha da netleşeceğini düşünüyorum."