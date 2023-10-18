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Malatya'da İsrail protestosu! Konvoy yapıp yola çıktılar, Kürecik Radar Üssü'ne gitmek istediler: Gerginlik yaşandı

18.10.2023 07:47 | Son Güncelleme:
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İsrail'in dünkü hastane katliamı dünyada infiale yol açtı. Dünyadan peş peşe tepkiler gelirken Türkiye'de vatandaşlar sokağa döküldü. Malatya'da bir grup konvoy halinde Kürecik Radar Üssü'ne gitmek istedi. Vatandaşlarla yolu kapatan güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı.

Malatya'da İsrail protestosu! Konvoy yapıp yola çıktılar, Kürecik Radar Üssü'ne gitmek istediler: Gerginlik yaşandı

Malatya'da, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısı protesto edildi. Büyükşehir Belediyesi yanında toplanan bir grup, İsrail'in hastane saldırısına tepki gösterdi. Türk ve Filistin bayrakları sallayan grup, İsrail aleyhine çeşitli sloganlar attı.

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KÜRECİK'E DOĞRU YOLA ÇIKTILAR

Grup daha sonra araçlarıyla konvoy yaparak Akçadağ ilçesindeki Kürecik Radar Üssü'ne doğru yola çıktı.

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GERGİNLİK YAŞANDI

Kürecik yol ayrımında jandarmanın geçişlerine izin vermediği grup ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı.

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Malatya Valisi Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın bölgeye gelerek sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü.

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Grup daha sonra dağıldı.

AA-20231018-32436762-32436759-MALATYADA_ISRAIL_PROTESTOSU_SIRASINDA_BIR_GRUP_KURECIK_RADAR_USSUNE_GITMEK_ISTEDI

Kaynak: AA

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