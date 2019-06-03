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İSTANBUL - İSTANBUL'DA 7 EVİ SOYUP 3 OTOMOBİL ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 10:48 | Son Güncelleme

AVCILAR ve Küçükçekmece'de  iki hafta çinde  7 eve girerek hırsızlık yapan ve 3 otomobil çalan 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) AVCILAR ve Küçükçekmece'de iki hafta çinde 7 eve girerek hırsızlık yapan ve 3 otomobil çalan 2 kişi polis tarafından yakalandı. Daha önce de çeşitli suçlardan sabıkalı hırsızlar tutuklandı. Hırsızların evlere girip çıkarken görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Avcılar ve Küçükçekmece ilçelerinde birbiri ardına meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan soruşturmada güvenlik kameralarını inceleyen dedektifler hırsızlıkları yapan iki kişiyi belirledi. Hırsızlık meydana gelen evlere girip çıkarken görüntülenen şüphelilerin önce eşkalleri daha sonra kimlikleri tespit edildi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları operasyonda Fatih B.(24) ile 17 yaşındaki C.Ö.'yü gözaltına aldı. Şüphelilerden Fatih B.'nin daha önceden 14 kez ev hırsızlığı, 3 kez oto hırsızlığı, 10 kez uyuşturucu madde bulundurmak, açıktan hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı suçlamasıyla gözaltına alındığı ortaya çıktı. 17 yaşındaki şüphelinin de 2 adet cep telefonu hırsızlığı suçundan daha önceden yakalandığı belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin girdikleri evlerde buldukları cep telefonu, para bilgisayar gibi elektronik eşyaları aldıkları, içerde buldukları kontak anahtarlarını kullanarak park halindeki otomobilleri alarak kaçtıkları tespit edildi.

Şüphelilerden Fatih B. Asayiş Şube Müdürlüğünden, 17 yaşındaki C.Ö. ise Çocuk Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:
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-Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlıklar
-Adliyeye sevk

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