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İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 44 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2020 16:24 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin çalışmaları sonucunda İstanbul merkezli 16 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 44 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 44 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mahrem yapılanması ile ilgili harekete geçti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca yapılan Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrenci alım mülakat sınavlarında örgüt mensuplarınca usulsüzlük yapıldığı tespit edildi.

44 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Bu usulsüzlükler neticesinde Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okuluna kayıt yaptırdığı ve örgütün mahrem imamları ile ankesörlü hatlardan iletişim kurdukları belirlenen 62 hedef şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 16 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 44 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bilgisi verildi.

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