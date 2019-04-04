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İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne? CHP'den flaş 'oy sayım' açıklaması

SEÇİM HABERLERİ  | 04.04.2019 09:46 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bu sabah katıldığı bir programda İstanbul yerel seçim sonucuna ilişkin yapılan oy sayımında son durumu açıkladı. Öztrak,'Bu sabah itibariyle 18 ilçede ilçe seçim kurulları talepleri reddetmişti. 21 ilçede sayım kararı çıkmış. 5'inde tam sayım, geri kalanlarında geçersiz oylar sayılacak. 3 ilçede bitti. Sonuçta çok fazla değişen bir şey yok' diye konuştu.

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne? CHP'den flaş 'oy sayım' açıklaması

FOX TV Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nn konuğu olan Faik Öztrak, 3 ilçede sayımın bittiğini fazla bir değişiklik olmadığını söyledi. Öztrak, ‘Herkes itiraz edebilir ama elinde delil olması lazım. İtiraz edilmesi için sandık başındaki görevlilerin şerh koydurmuş olması lazım. Sıkıntı burada. İtiraz haktır. Ama bu hakkı suistimal edilmemesi için hukkuki olaması lazım. Bu sabah itibariyle 18 ilçede ilçe seçim kurulları talepleri reddetmişti. 21 ilçede sayım kararı çıkmış. 5’inde tam sayım, geri kalanlarında geçersiz oylar sayılacak. 3 ilçede bitti. Sonuçta çok fazla değişiklik yok’ diye konuştu.

"FARKIN 20 BİNDEN AŞAĞI DÜŞMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, dün akşam Halk TV’de katıldığı yayında İstanbul’daki yeniden sayımlar ve geçersiz oy sayımlarıyla ilgili son rakamları açıkladı. Engin Altay, CHP’nin 116 milletvekilinin İstanbul’da bulunduğunu ve süreci takip ettiklerini belirtti.

Altay, İstanbul’u merak edip endişeye kapılmayın diyerek yapılan sayımlarda 1200 sadıklı bir kurulda lehte veya aleyhte 50-60 oy bile çıkmadığını söyledi. Farkın 20 binden aşağı düşmesinin mümkün olmadığını söyleyen Altay 5 ilçede sayımın devam ettiğini açıkladı.

"3-4 İLÇEDE İŞLEM SÜRECEK"

4 ilçede işlemlerin tamamlandığını belirten bazı sandıklarda yarın işlemlerin devam edeceğini ifade etti. Mazbatanın alınmasıyla ilgili Engin Altay, “3-4 ilçede işlem sürecek gibi duruyor” dedi ve iki gün sonra işlemlerin bitebileceğini bildirdi.


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