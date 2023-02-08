HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul ve İzmir'den yola çıktılar! Deprem bölgesine malzeme götürecekler

İstanbul ve İzmir'den yola çıktılar! Deprem bölgesine malzeme götürecekler

08.02.2023 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin dört bir yanından deprem bölgesine yardımlar ulaştırılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda deprem bölgesi için yardım malzemesi yüklenen Pergamon Seaways gemisi ve Ulusoy-5 gemisi ise yola çıktı. Pergamon Seaways İstanbul'dan, Ulusoy-5 gemisi ise İzmir'den yola çıktı.

İstanbul ve İzmir'den yola çıktılar! Deprem bölgesine malzeme götürecekler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda deprem bölgesi için yardım malzemesi yüklenen Pergamon Seaways İstanbul'dan, Ulusoy-5 gemisi İzmir'den yola çıktı. Denizcilik Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, kurum koordinasyonunda deprem bölgesine yardım malzemesi ve makine ekipmanları götürecek Pergamon Seaways, İstanbul Pendik Limanı'ndan İskenderun Körfezi'ne doğru hareket etti.

TOPLAM 254 ARACI DEPREM BÖLGESİNE ULAŞTIRACAK

Yardım malzemesi yüklenen gemi, 74 çekici-dorse, 15 roll trailer, 34 vinç, 21 kepçe, 35 kamyon, 41 ekskavatör, 11 dorse ve 31 çeşitli araç olmak üzere toplam 254 aracı deprem bölgesine ulaştıracak.

pergamon

Gece 03.00'te yola çıkan geminin yarın gece İskenderun'a ulaşması bekleniyor.

pergamon2

pergamon3

image (24)

ULUSOY-5 GEMİSİ DE YOLA ÇIKTI

Ayrıca yardım malzemesi yüklenen Ulusoy-5 gemisi de 114 tır/taşıt, 74 iş makinesi, 4 tanker olmak üzere toplam 192 araç, 221 yolcu ve insani yardım malzemesiyle İzmir'den yola çıktı.

ulusoy

ulusoy2

Geminin yarın akşam üstü 17.00 civarında İskenderun'a ulaşması öngörülüyor.

ulusoy3

ulusoy4

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremi anlattı! "Dolaba sıkıştım" "Zehirlendim"Depremi anlattı! "Dolaba sıkıştım" "Zehirlendim"
Beşiz bebekli aileden geriye kahreden kareler kaldı! Türkiye'ye gelmek için...Beşiz bebekli aileden geriye kahreden kareler kaldı! Türkiye'ye gelmek için...
Hatay'a giden Muharrem İnce böyle isyan etti: Bomba atılmış gibi...Hatay'a giden Muharrem İnce böyle isyan etti: Bomba atılmış gibi...
Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul İzmir gemi ulaştırma ve altyapı bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Hatay'da olan Oğuzhan Uğur "Çok zoruma gidiyor" diyerek isyan etti: "Başımı belaya sokmak istemiyorum"

Hatay'da olan Oğuzhan Uğur "Çok zoruma gidiyor" diyerek isyan etti: "Başımı belaya sokmak istemiyorum"

Gaziantep’te tepki çeken görüntü! ‘Ekmek kaç para?’ sorusuna ‘14 TL’ diye yanıt aldı

Gaziantep’te tepki çeken görüntü! ‘Ekmek kaç para?’ sorusuna ‘14 TL’ diye yanıt aldı

Deprem faciasında 3. gün! Acının boyutu giderek artıyor

Deprem faciasında 3. gün! Acının boyutu giderek artıyor

Canlı yayında isyan etti! Elindeki kağıtları fırlattı

Canlı yayında isyan etti! Elindeki kağıtları fırlattı

İki yıl önce pilot il seçildi, iki dakikada yerle bir oldu

İki yıl önce pilot il seçildi, iki dakikada yerle bir oldu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.