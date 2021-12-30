İstanbullu Omicron varyantına rağmen maske takmayı unuttu: Sıkıldık

Omicron varyantıyla birlikte koronavirüs vakalarında artış gözlemlenmesine rağmen İstanbul'da sokaklarda maske takılmaması dikkat çekti. Maske takmayanlardan kimileri hastalıklarını bahane ederken kimi de sıkıldıkları için takmadıklarını dile getirdi.

Maske takmayanların kimisi hastalıklarını bahane ederken kimisi ise maskeden sıkıldıklarını dile getirdi. Pandeminin başından bu yana maske kuralına uyduklarını ifade edenler ise sokaklardaki insanların duyarsızlığına sitem etti.

''SIKILDIM, O YÜZDEN TAKMIYORUM''

Maskesiz gezenlerden Aslıhan Şimşek, "Ben normalde astım hastasıyım. Maskesiz dolaşmak tabii ki tehlikeli ama herkesin kendi seçeneği başkadır. Ben kendim de hastanede çalışıyorum, hemşireyim. Maskeyle çok çalıştığım için açıkçası bıktım, o yüzden takmıyorum" dedi.

''YANIMDAKİLERE MASKEMİZİ TAKALIM DİYECEKTİM''

Maske takmayan İdris Bulut ise normalde taktığını ifade ederek, "Ben Avrupa'dan geliyorum. Orada bu maske işi daha rahat. Hastalıktan korunmak için maskemizi takacağız mesafeye dikkat edeceğiz. Bizim milletimiz biraz rahat o konularda. Herkes bana bir şey olmaz gibi düşünüyor. Size maskesiz yakalandım ama normalde takarım. Hatta yanımdakilere maskemizi takalım yavaş yavaş diyecektim" diye konuştu.

''ÇANTAMDA PAKET PAKET MASKE VAR''

Sokakta maskesiz gezen bir kişi ise çantasındaki maskeleri göstererek dikkat ettiğini biraz nefes almak için maskesini elinde taşıdığını belirtip, "Maskesiz gezmenin iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben dikkat ediyorum. Çantamda paket paket maske var. Takmasaydım taşımazdım ama astımım var sıkıldım biraz nefes alayım diye çıkardım. İnsanların takmalarını tavsiye ederim, takmamazlık yapmasınlar" ifadelerini kullandı.

(DHA)

