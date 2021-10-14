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İşte dünyanın oyun istatistiği!

14.10.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Verilere göre, dünya çapında yaklaşık 3,24 milyar insan oyun oynuyor. Bilgisayar sahiplerinin yüzde 48'i ise cihazı oyun oynama amacıyla kullanıyor. Asya’da oyun oynayan kişi sayısı 1,48 milyarken, Avrupa’da ise bu sayı 715 milyar olarak belirlendi.

İşte dünyanın oyun istatistiği!

Oyun oynamak kimimiz için günlük hayatın getirdiği stresten uzaklaşmak için bir yol, kimimiz için ise günlük hayatın ta kendisi. Özellikle pandemi nedeniyle evde geçirilen vaktin artmasıyla, video oyun istatistiklerinin yukarı zıpladığı düşünülüyor. Gelen son veriler ise dünyanın oyun oynama istatistiğini ortaya çıkardı.

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ASYA EN BÜYÜK PAZAR

Statista verilerine göre, 2021'de Asya'da yaklaşık 1,48 milyar kişi video oyun oynadı. Bu sayı Asya’yı dünyanın en büyük oyun pazarı haline getirdi. Avrupa, 715 milyona yakın oyun tutkunuyla ikinci sırada yer aldı. Araştırma, dünya genelinde toplam 3,24 milyar insanın oyun oynadığını gösteriyor.

BİLGİSAYARLARIN YÜZDE 48'İ OYUN İÇİN KULLANILIYOR

Bilgisayar oyunları hem konsol pazarında hem de mobil oyun platformlarında artan rekabete rağmen en popüler video oyun biçimlerinden biri. Wepc’de yer alan 2021 oyun istatistikleri araştırmasına göre, bilgisayar oyun endüstrisinin 2023 yılına kadar 70 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bilgisayar sahiplerinin yüzde 48'inin cihazı video oyunları oynamak için kullandığı belirtiliyor.

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Oyun endüstrisinin son birkaç yılda karlılığını sürekli artıran bir gelir modeli geliştirdiğine dikkat çeken IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, “Ülkemiz özelinde oyun sektöründeki girişimci sayısı ve gelir artışının en önemli nedenlerinden biri, devlet destekleri. Mobil Uygulama ve Bilgisayar Oyunu Geliştirme Desteği, yazılım, maaş ve rapor giderleri konusunda girişimcileri destekliyor.” ifadelerini kullandı.

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