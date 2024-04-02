'Meral Akşener istifa edecek' iddiaları gündem olmuştu! İsmail Saymaz'dan çarpıcı sözler: 'Öğrendiğim kadarıyla...'

Yerel seçim sonuçlarına göre seçimlerden ardından CHP birinci parti olarak çıktı. Birçok ilçe ve ili alan CHP oylarını artırırken, 14 Mayıs ve 2019'daki yerel seçimlerde ittifak yaptıkları İYİ Parti'nin oy oranları büyük oranda eridi. Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in istifa edeceği iddia edilmişti.

AKŞENER'DEN KURULTAY KARARI

Akşener yaptığı açıklamada "Biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Öz eleştirimiz yapacağız. Bundan sonra da milletimizin bize vermiş olduğu mesajı alacağız. En kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız" dedi.

DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Gazeteci İsmail Saymaz katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Saymaz, Akşener'in istifa etme kararı aldığını ancak yakınındaki isimlerin bu kararından Akşener'i vazgeçirdiğini aktardı.

İşte Saymaz'ın açıklamasından satır başları:

"İSTİFAYI DÜŞÜNÜYOR VE DİLLENDİRİYOR"

"Öğrendiğim kadarıyla aslında dün Meral Akşener istifayı düşünüyor ve dillendiriyor. İstifa etme kararını yakın çevresine açıklıyor. Bir İYİ Partili yetkiliden öğrendiğim kadarıyla varlığını Meral Akşener'in liderliğine borçlu olan yakınındaki kimseler onu istifa fikrinden vazgeçiriyor.

"KURULTAY ÇAĞRISIYLA BİRLİKTE..."

Aslında ilk etapta bugün kurultay çağrısını yapmakla beraber istifa ettiğini de açıklayacakmış. Fakat son anda bu kararından vazgeçmiş ve istifa ettiği bölümü açıklamama kararı almış.

"AYNISINI DA AKŞENER YAPACAK"

Bu durumda ne olabilir? Birincisi kurultaya olan süreçte istifayı politik gelişmelere bağlı olarak gözden geçirebilir. İkincisi kurultay salonunu bekleyebilir. Üçüncüsü istifa etmeyebilir. Bana sorarsan istifa etmeyecek. Tipik Kılıçdaroğlu tavrı izleyecek. Ben aday olmam hiçbir kurultayda aday olmadım diyecektir. Bu şu demektir beni aday gösterin demektir. Kılıçdaroğlu da kurultaya kadar ben hiç aday olmadım deyip yakın çevresine kendisi için hazırlık yapma talimatı vermişti. Aynısını da Akşener yapacak.

Meral Akşener'in şimdilik istifayı dillendirmeyeceği kanaatindeyim. Kurultaya kadar onu yerinden edebilecek bir aday olmazsa Akşener kolay kolay istifa edecekmiş gibi de görünmüyor bana."





