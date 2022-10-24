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İstifalar peş peşe gelmişti! AK Partili milletvekilinden çok konuşulacak sözler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüm, AK Parti'ye de söylüyorum...

24.10.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyaset dünyası istifalar ve partiler arası geçişlerle çalkalanıyor. Bu sırada en çok ses getiren isimlerden biri de Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba olmuştu. Fakıbaba'nın İYİ Parti'ye geçişinin ardından bir AK Partili milletvekili daha çok konuşulacak açıklamaya imza attı ve istifasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesini dile getirdi.

İstifalar peş peşe gelmişti! AK Partili milletvekilinden çok konuşulacak sözler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüm, AK Parti'ye de söylüyorum...

Son dönemde özellikle de İYİ Parti ve AK Partili siyasetçilerin istifa haberleri gündemde. Seçimlere aylar kala gerçekleşen bu istifa ve transferler kulisleri de hareketlendirdi. Bir dönem bakanlık da yapmış olan Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, istifasını açıklarken "siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum" ifadeleriyle dikkat çekmişti. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan'da Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesinde olduğu sırada istifaya niyetlendiğini açıklarken “Sıkıntılar var. 'Samimiyetime inanmıyorsanız istifaya hazırım. Milletvekilliğini bırakabilirim’ dedim" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktoru ve danışmanı Turhan Çömez geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'ye katılan isimlerden.

"BİRİ TELEFON KONUŞMASINA ŞAHİT OLMUŞ"

Peş peşe gelen istifa haberlerinin ardından Gülpınar da istifa niyetiyle ilgili ayrıntıları anlattı. Halk Tv yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Gülpınar, bu niyetini AK Parti'nin üst yönetiminden bir yetkiliyle paylaştığını şu sözlerle dile getirdi:

“Sıkıntılar var. Samimiyetime inanmıyorsanız istifaya hazırım. Milletvekilliğini bırakabilirim’ dedim. ‘Gerek yok’ dediler. Resmiyete dökmedim ama telefonda söyledim. Birileri telefon konuşmasına şahit olmuş.”

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Erzincan'da MHP belediye başkanlığı yapan, bir dönem ise AK Parti'den milletvekili olan Talip Kaban İYİ Parti'ye katıldı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜM"

Gülpınar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile zirve dönüşü bu konuyu konuştuğunu söyledi ve "“Her dediğimiz olacak diye bir şey yok. Ancak sıkıntıya sessiz kalmak uygun değil” ifadelerini kullandı.

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CHP'den istifasından sonra katıldığı Memleket Partisi'nden de istifa eden Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılması büyük yankı uyandırdı.

"YANLIŞ GİDENİ SÖYLEMEKLE MÜKELLEFİZ"

"Rahatsızlık sebebi" ile ilgili ise Gülpınar, “Aksayan bir şey olduğu zaman yansıtmamız lazım. Siyasetin getirdiği tecrübeye dayanarak, bir sıkıntı varsa tabii dile getireceğiz. Yanlış gideni söylemekle mükellefiz” değerlendirmesinde bulundu.

"AK PARTİ'YE DE SÖYLÜYORUM"

Gülpınar şöyle devam etti:

“Çok yoruldum. Bu dedikodular benim tarzım değil. Seçimde ‘Emaneti ehline’ verin dedim, olay ta nerelere gitti. Onu bile izah edemedik. ‘Cennetten tapu verdi’ diyen oldu. Benim çağrım herkese… Herkes emaneti ehline vermekle mükellef. Urfa için sıkıntılardan biri bu zaten. AK Parti’ye de söylüyorum.”

İSTİFA EDİP İYİ PARTİ'YE GEÇECEK Mİ?

Bugün istifa etmeyi düşünmediğini ve İYİ Parti'ye geçmediğini düşünmediğini söyleyen Gülpınar şöyle konuştu:
“Kimseyle görüşmedim, görüşmem de. Milletvekilliğini bırakırım, başka partiye geçmem.”

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