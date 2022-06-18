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İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusu! İbrahim Kalın'dan açıklama: PKK gösterileri sürdükçe...

18.06.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusuyla ilgili bir açıklama yaptı. Kalın yaptığı açıklamada "İsveç'te terör örgütü PKK gösterileri sürdükçe NATO üyeliği konusunda süreç ilerlemez" dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusu! İbrahim Kalın'dan açıklama: PKK gösterileri sürdükçe...

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi sonrasında İsveç ve Finlandiya'dan NATO hamlesi gelmişti. Türkiye, bu iki ülkenin özellikle İsveç'in terör örgütü PKK'ya verdiği destek dolayısıyla atılan adıma olumlu bakmadığını söylemişti.

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"PKK GÖSTERİLERİ SÜRDÜKÇE NATO ÜYELİĞİ KONUSUNDA SÜREÇ İLERLEMEZ"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "İsveç'te terör örgütü PKK gösterileri sürdükçe NATO üyeliği konusunda süreç ilerlemez" dedi. Kalın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İsveç'te terör örgütü PKK gösterileri sürdükçe NATO üyeliği konusunda süreç ilerlemez. İsveç ve Finlandiya'dan temel beklentimiz güvenlik kaygılarımızı giderecek somut adımların atılması."

İSVEÇ'TE TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI

Geçtiğimiz günlerde İsveç'in başkenti Stockholm'un sembol binalarına terör örgütü PKK simgeleri yansıtılmıştı.

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