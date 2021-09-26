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İsviçre'de eşcinsel evlilik referandumu: Yüzde 64 evet

26.09.2021 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsviçre'de eşcinsellere evlenme hakkı tanıyan yasal düzenleme için yapılan referandumda resmi olmayan sonuçlara göre seçmenlerin yüzde 64'ü "evet" oyu kullandı.

İsviçre'de eşcinsel evlilik referandumu: Yüzde 64 evet

Nüfusu 8,6 milyon olan İsviçre'de yaklaşık 5,5 milyon kayıtlı seçmenin 3 milyona yakını referandum için sandık başına gitti.

EVLENME VE EVLAT EDİNME OYLANDI

Ulusal referandumda geçici sonuçlara göre eşcinsellerin evlenmesine ve evlat edinmelerine izin verilmesi için seçmenlerin yaklaşık yüzde 64’ü "evet", yüzde 36’sı ise "hayır" oyu kullandı.

Böylelikle eşcinsellerin evlenmeleri ve kendileriyle akraba olmayan çocukları evlat edinmelerine ilişkin düzenleme kabul edildi.

DÜNYADA 30. ÜLKE

Eşcinsel evlilikler konusunda İsviçre, dünyada yasanın geçtiği 30'uncu ülke oldu.

İsviçre haber ajansı SDA-ATS'ye konuşan "evet" kampanyası direktörü Olga Baranova, eşcinsellere evlenme hakkı tanıyan yasaya halkın verdiği desteğin boyutunun kendisi için bile şaşırtıcı olduğunu belirtti.

Ülkede Evanjelistlerin de dahil olduğu sağ kesimler, özellikle çocukları olumsuz etkileyeceği gerekçesiyse kampanya aleyhinde çalışmıştı.

Öte yandan referandumda ülkedeki zengin kesimden alınan varlık vergisinin artırılması (sermayeyi adil şekilde vergilendirme) için yapılan oylamada ise halkın yaklaşık yüzde 65'inin "hayır" oyu vermesi dikkati çekti.

Doğrudan demokrasi ile yönetilen İsviçre'de önergeler, 50 bin imza toplanması halinde vatandaşlara sunuluyor ve referandumlarda onaylanırsa doğrudan yürürlüğe giriyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İsviçre
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